FRANKFURT (Dow Jones)--Das zurückhaltende Geschäft am deutschen Aktienmarkt hat sich zu Wochenbeginn fortgesetzt. Die Umsätze waren erneut dünn. Hauptthema bleibt der Handelsstreit zwischen den USA und China, nachdem Peking am Freitag neue chinesische Strafzölle auf US-Importe im Volumen von 60 Milliarden Dollar angedroht hat. "Die Eskalationsspirale dreht sich weiter, in der Folge nimmt die Verunsicherung bei den Anlegern deutlich zu", so Thomas Altmann, Senior Portfoliomanager bei QC-Partners. Der DAX verlor 0,1 Prozent auf 12.598 Punkte.

Als sehr negativ für Linde (minus 7,5 Prozent) werteten Händler die Warnung vor weiteren Fusionshürden. Die Ankündigung, dass möglicherweise zusätzliche US-kartellrechtliche Auflagen für die geplante Fusion mit Praxair anstehen, könnte die Abspaltung weiterer Unternehmensteile zur Folge haben. "Damit dürften aber die Ziele der Fusion verfehlt werden", so ein Analyst mit Blick auf die zu erzielenden Synergien eines fusionierten Unternehmens.

Kepler Cheuvreux sprach mit Blick auf die zu scheitern drohende Fusion von Linde und Praxair von einer riesigen negativen Überraschung. Die neuen Anforderungen der amerikanischen Kartellbehörde FTC kämen unerwartet. Kepler beziffert die Wahrscheinlichkeit für ein Zustandekommen nur noch auf 33 Prozent. Die FTC schraube die Bedingungen zu einem ungewöhnlich späten Zeitpunkt nach oben. Bis zum 24. Oktober müssten alle involvierten Kartellbehörden ihre Zustimmung erteilen.

Spire-Gewinnwarnung drückt auf Rhön-Klinikum

Für Rhön-Klinikum ging es um 6,6 Prozent auf 24,24 Euro nach unten. Die Aktie wurde belastet von einer Kurszielsenkung durch Berenberg auf 27,75 Euro. Ein Händler verwies allerdings vor allem auf die Gewinnwarnung des britischen Gesundheits-Dienstleisters Spire Healthcare. Diese drücke auf das Branchen-Sentiment. Spire brachen an der Londoner Börse ein.

Der Automobilzulieferer Stabilus hat im dritten Geschäftsquartal dank einer starken Nachfrage besonders in Asien sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Gebremst wurde das Unternehmen allerdings von negativen Währungseffekten. Am Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18 hält die im SDAX notierte Stabilus fest. Der Kurs gewann 2,9 Prozent.

Sehr gut kamen auch die Halbjahreszahlen von Hypoport an. Wie das Unternehmen selbst mitteilte, erzielte es das stärkste Umsatzwachstum seit dem Börsengang. Der Konzernumsatz sprang um 28 Prozent, das EBIT um 11 Prozent. Die Aktie gewann 6,7 Prozent. Für Xing ging es nach Zahlen im TecDAX um 4,1 Prozent nach oben. Sie seien solide und lägen etwas über den Erwartungen, hieß es im Handel.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 66,5 (Vortag: 81,6) Millionen Aktien im Wert von rund 2,81 (Vortag: 3,26) Milliarden Euro. Es gab 20 Kursgewinner und zehn -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.598,21 -0,14% -2,47% DAX-Future 12.593,00 -0,15% -3,27% XDAX 12.600,48 -0,32% -2,03% MDAX 26.892,32 +0,05% +2,64% TecDAX 2.938,57 +0,47% +16,19% SDAX 12.272,11 +0,29% +3,24% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,37 32 ===

August 06, 2018 11:45 ET (15:45 GMT)

