Nach Monaten des Niedergangs war die Osram-Aktie gerade wieder in die Spur gekommen. Gut 15 Prozent hatten die Papiere zugelegt, seit klar war, dass der Lichtspezialist sich von der Leuchten-Sparte trennen wird und sich neu aufstellen will. Doch jetzt fährt die britische Investmentbank HSBC Osram in die Parade, senkt heute das Kursziel von 76 auf 40 Euro und stellt von "Buy" auf "Hold". Die Aktie gab prompt nach - und die Aufgabe für Vorstandschef Olaf Berlien wird noch ein wenig schwieriger.

Aktienwert ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...