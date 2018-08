Es wurde wochenlang verhandelt, es gab Spekulationen und Gerüchte, positive Meldungen und Dementi. Eines war allerdings die ganze Zeit über klar: Borussia Dortmund wollte Axel Witsel, den 96-maligen Nationalspieler Belgiens unbedingt. Nach ewigem Hin und Her kann der BVB nun Vollzug melden, Witsel kommt tatsächlich zum BVB. Mehr noch: Nach neuesten Medienberichten ist er sogar bereits da, soll am Montag im Trainingslager in Bad Ragaz eingetroffen sein. "Der Transfer soll innerhalb der kommenden ... (Achim Graf)

