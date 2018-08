Die Motoren von etwa 30 Dieselfahrzeugen gerieten in Brand. Nach einem Massenrückruf hat sich BMW nun förmlich entschuldigt.

BMW hat sich in Südkorea für eine Reihe von Motorbränden seit Anfang dieses Jahres in Dieselautos entschuldigt. Sein Unternehmen werde alles tun, um die Unruhe unter den Kunden zu zerstreuen, sagte der Chef von BMW Korea, Kim Hyo Joon, laut Berichten südkoreanischer Sender am Montag bei einer Pressekonferenz in Seoul. Bei der Entschuldigung verbeugte sich Kim nach Landessitte.

Auch ...

