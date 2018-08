DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18.15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.483,30 +0,03% -0,59% Stoxx50 3.132,95 -0,10% -1,41% DAX 12.598,21 -0,14% -2,47% FTSE 7.663,78 +0,06% -0,37% CAC 5.477,18 -0,03% +3,10% DJIA 25.520,97 +0,23% +3,24% S&P-500 2.850,25 +0,35% +6,61% Nasdaq-Comp. 7.845,07 +0,42% +13,64% Nasdaq-100 7.424,70 +0,39% +16,08% Nikkei-225 22.507,32 -0,08% -1,13% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,32 +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,75 68,49 +1,8% 1,26 +18,1% Brent/ICE 74,07 73,21 +1,2% 0,86 +15,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,52 1.213,68 -0,3% -3,16 -7,1% Silber (Spot) 15,35 15,42 -0,5% -0,08 -9,4% Platin (Spot) 826,25 832,00 -0,7% -5,75 -11,1% Kupfer-Future 2,73 2,75 -1,1% -0,03 -18,3%

Die Ölpreise profitieren einerseits von Berichten dass die saudi-arabische Ölförderung im Juli überraschend zurückgegangen sei. Ende Juni hatten die Opec und Russland beschlossen, die Fördermenge im Juli wieder zu erhöhen, nachdem sie zuvor über ein Jahr gedrosselt worden war. Außerdem treten nun die US-Sanktionen gegen Iran in Kraft; die dazu führen dürften, dass weniger iranisches Öl auf den Markt gelangt.

Der festere Dollar lastet derweil auf dem Ölpreis.

FINANZMARKT USA

Nach dem guten Lauf der beiden vorigen Handelstage zeigt sich die Wall Street zu Beginn der neuen Handelswoche ebenfalls mit einem leichten Aufschlag. Der Dow-Jones-Index kann sich dabei von anfänglichen moderaten Verlusten erholen. Händler verweisen auf den weiter schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China, der unverändert auf dem Markt laste. Abgefedert werden die Sorgen durch den guten Verlauf der US-Berichtssaison. Die Praxair-Aktie fällt um 3,5 Prozent zurück. Linde und Praxair stehen bei ihrer Milliardenfusion zum weltgrößten Gaseanbieter vor unerwarteten Kartellauflagen aus den USA, an der die Fusion noch scheitern könnte. Newell Brands -12,9 Prozent) hat zwar im zweiten Quartal beim bereinigten Gewinn die Erwartungen der Analysten übertroffen, doch ging der Umsatz zurück. Newell senkte daher seine Jahresziele für Umsatz und Gewinn. Tyson Foods (+3,2 Prozent) hat mit dem Gewinn die Erwartungen übertroffen, beim Umsatz jedoch verfehlt. An seinem Ausblick hält der Fleischkonzern zwar fest, doch liegt dieser leicht unter dem Analystenkonsens. Am Wochenende hatte Berkshire Hathaway starke Zahlen vorgelegt. Die Aktie gewinnt 3,6 Prozent. Pepsico legen um 1,5 Prozent zu, nachdem CEO Indra Nooyi für Oktober ihren Rücktritt angekündigt hat. Anfang kommenden Jahres wird sie auch vom Amt als Chairwoman zurücktreten. Ihr Nachfolger als CEO wird Ramon Laguarta. Für die Intel-Aktie geht es um 1,7 Prozent nach unten. Die Analysten von Barclays haben die Papiere auf "Equalweight" von "Overweight" gesenkt. Für die Qualcomm-Aktie geht es um 0,5 Prozent aufwärts. Cowen & Co. hat die Titel auf "Outperform" hochgestuft. Facebook (+3,7 Prozent) setzen ihre Erholung fort. Am 26. Juli waren die Titel nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen um 19 Prozent abgesackt. An den vergangenen drei Handelstagen hat die Aktie des sozialen Netzwerks nun rund 7 Prozent gutgemacht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:15 DE/Patrizia Immobilien AG, ausführliches Ergebnis 1H

FINANZMÄRKTE EUROPA

Händler sprachen von einem ideenlosen Geschäft. Hauptthema blieb der Handelsstreit zwischen den USA und China, nachdem Peking am Freitag neue chinesische Strafzölle auf US-Importe im Volumen von 60 Milliarden Dollar angedroht hat. Damit reagierten die Chinesen auf die Drohung von US-Präsident Donald Trump, US-Strafzölle auf China-Importe im Volumen von 200 Milliarden Dollar auf 25 statt bislang 10 Prozent anzuheben. Linde (-7,5 Prozent) litten unter der Warnung vor weiteren Fusionshürden, die die angestreben Synergien beeinträchtigen könnten. Die Großbank HSBC (-1 Prozent) hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Allerdings lag die Kernkapitalquote CET1 knapp unterhalb der Markterwartung. Trotz besser als erwartet ausgefallener Zahlenverloren Monte dei Paschi di Siena (MPS) an der Mailänder Börse 2,5 Prozent. Goldman bemängelte, dass die Bank unter Gebührendruck stehe, auch habe sich die CET1-Ratio deutlich verschlechtert. PostNL verloren 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen das obere Ende der Prognosespanne für den Betriebsgewinn 2018 gesenkt hatte. Die Gewinnwarnung von Spire Healthcare (-21,8 Prozent) drückte die Aktie von Rhön-Klinikum um 6,6 Prozent. Überdies hatte Berenberg das Kursziel für Rhön-Klinikum gesenkt. In Wien büßten Semperit 3,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte wegen einer Wertberichtigung in der Sparte Sempermed eine Gewinnwarnung ausgegeben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.34 Uhr Fr, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1561 -0,07% 1,1555 1,1599 -3,8% EUR/JPY 128,83 +0,13% 128,56 128,89 -4,8% EUR/CHF 1,1522 +0,16% 1,1507 1,1510 -1,6% EUR/GBP 0,8933 +0,41% 0,8893 0,8907 +0,5% USD/JPY 111,45 +0,20% 111,26 111,14 -1,1% GBP/USD 1,2942 -0,47% 1,2993 1,3021 -4,2% Bitcoin BTC/USD 7.001,39 -1,0% 7.123,75 8.405,24 -48,7%

Der Dollar legt auf breiter Front zu. Er profitiert laut Teilnehmern von den soliden US-Konjunkturdaten der vergangenen Woche und der Entwicklung im Handelsstreit. Die meisten Analysten sehen die USA in dem Handelskonflikt mit China in der besseren Position, da die US-Wirtschaft deutlich weniger exportabhängig ist als die chinesische.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich haben sich die Aktienmärkte in Asien am Montag präsentiert. Die zunächst freundliche Gesamttendenz wich einem durchwachsenen Bild, nachdem der Impuls von den europäischen und amerikanischen Märkten an Kraft verloren hatte. Dort war es am Freitag nach oben gegangen, weil der US-Arbeitsmarktbericht die Zinssorgen gedämpft und die Stimmung aufgehellt hatte, während der Handelskonflikt zwischen den USA und China in den Hintergrund getreten war. Teilnehmer sprachen nun von einer eher flauen Erholungsbewegung lediglich an einigen asiatischen Plätzen, nachdem die handelspolitische Auseinandersetzung in der Vorwoche zu kräftigen Verlusten geführt hatte. Die Aktien in Schanghai büßten 1,1 Prozent ein. Die chinesische Zentralbank hat Maßnahmen zur Stützung des Yuan beschlossen, die ab sofort vorschreiben, dass Banken für Renminbi-Short-Positionen am Terminmarkt mindestens 20 Prozent der Kundenpositionen als Reserve halten müssen. Damit verteuert sich die Spekulation gegen die heimische Währung, was diese nach oben bringen soll. Zwischenzeitlich war der Markt leicht ins Plus gelaufen, unterstützt unter anderem von den Finanzwerten, die sich im Schnitt um rund 1 Prozent verteuerten. Auf Erholungskurs bewegten sich dagegen die Aktien in Hongkong, wo es um 0,7 Prozent nach oben ging. Hier war es in der Vorwoche wegen des Handelsstreits zu besonders starken Abgaben gekommen. Die HSBC-Aktie gewann 0,6 Prozent. Die Großbank hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Das Geldhaus profitierte von besseren Geschäften im globalen Geschäft und zeigte sich mit dem Ergebnis trotz relativ deutlich gestiegener Ausgaben zufrieden. In Japan hat die Börse nach Aufschlägen im frühen Geschäft leicht ins Minus gedreht, . Belastet wurde der Markt vom schwachen Finanzsektor.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Verkehrsministerium sieht Schuld für E-Auto-Lieferstopp bei VW selbst

Für den Lieferstopp bei Volkswagen für Hybrid-, Erdgas- und Elektrofahrzeuge sieht das Bundesverkehrsministerium keine Verantwortung der Bundesregierung. Der Autokonzern kann wegen fehlender Zertifizierung nach dem neuen Abgasprüfzyklus WLTP bestimmte Modelle nicht verkaufen. Für die klimafreundlichen Wagen gilt nun ein Bestellstopp.

Fraport verkauft Beteiligung am Flughafen Hannover-Langenhagen

Der Flughafenbetreiber Fraport trennt sich von seiner Beteiligung am Flughafen Hannover-Langenhagen. Die Fraport AG verkauft ihre Anteile in Höhe von 30 Prozent an der Betreibergesellschaft Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH (FHLG) für 109,2 Millionen Euro an die iCON Flughafen GmbH, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Fraport geht davon aus, dass dank des Verkaufs die zu Beginn des Geschäftsjahres gegebenen Prognose-Bandbreiten für das EBITDA, das EBIT, den Vorsteuer- und den Nettogewinn im Gesamtjahr 2018 überschritten werden.

Media-Markt-Saturn und Telefonica Deutschland verlängern Kooperation

Media-Markt-Saturn und Telefonica Deutschland haben ihre Vertriebskooperation in Deutschland um fünf Jahre verlängert. Mit der Verlängerung, die ab 1.1.2019 gilt, wollen beide Unternehmen vor allem die Zusammenarbeit im Online-Segment weiter ausbauen. Die Kooperation erstreckt sich über Telefonica Deutschlands Mobilfunkmarke O2 sowie die MediaMarktSaturn Eigenmarke "Super Select". Der entsprechende Vertrag wurde nun unterzeichnet.

August 06, 2018 12:15 ET (16:15 GMT)

Cisco erhält 400 Mio Dollar nach Beilegung von Patentstreit

Der Netzausrüster Cisco Systems hat einen Patentstreit mit dem Wettbewerber Arista Networks beigelegt und erhält nun 400 Millionen US-Dollar. Dafür hätten beide Seiten ein Stillhalteabkommen unterzeichnet. Sie wollten sich in den kommenden fünf Jahren nicht gegenseitig auf Verletzung von Patentrechten verklagen, teilten die Unternehmen mit.

Pepsico-CEO Indra Nooyi tritt nach 12 Jahren zurück

Inmitten des Wandels des Verbraucherverhaltens wird es auch beim Getränke- und Snackkonzern Pepsico einen Wandel geben. Die langjährige Chefin Indra Nooyi tritt zurück. Am 3. Oktober gibt die 62-Jährige das Amt des CEO auf, Anfang 2019 tritt sie zudem als Vorsitzende des Boards zurück. Ihr Nachfolger stand bereits im vergangenen Jahr fest. Ramon Laguarta, seit 22 Jahren im Unternehmen, war im September als President bestimmt worden, er wird das Unternehmen künftig leiten.

Semperit erwartet wegen Wertberichtigung Verlust

Der Gummispezialist Semperit wird wegen einer Wertberichtigung im laufenden Jahr erneut in die Verlustzone rutschen. Die Sparte zur Produktion von Gummihandschuhen Sempermed leide unter einer rückläufigen Geschäftsentwicklung, teilte der österreichische Konzern mit. Deshalb ergebe sich ein Wertminderungsbedarf von rund 55 Millionen Euro vor Steuern.

