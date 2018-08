Ingo Wilts bestimmt, was Menschen im Büro künftig tragen. Der Markenvorstand und Kreativchef von Hugo Boss über das Männerbild in Zeiten der Me-too-Debatte, Pflichtstücke im Kleiderschrank - und den Vorteil der Provinz.

Herr Wilts, der Anzug ist heute immer mehr Kann und weniger Muss. Stirbt er einen leisen Tod?Dass der Anzug aktuell andauernd totgeredet wird, nervt mich ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen so wie mit den Elektroautos. Auch da sprechen alle über das Ende des klassischen Verbrenners - trotzdem sieht man kaum Elektroautos auf den Straßen. Ich finde den Anzug toll und zähle zu den begeisterten Trägern. Aber auch, weil er sich verändert hat.

Inwiefern?Der Anzug ist nicht mehr das unbequeme Teil, in dem man sich nicht so richtig wohlfühlt. Neue Technologien sorgen dafür, dass die Stoffe nicht mehr so steif sind. Und neue Schnitte sorgen dafür, dass sie dem Träger ein besseres Gefühl geben.

Wollen Sie bestreiten, dass die Bedeutung abnimmt?Die Dresscodes haben sich verändert. Es muss heute nicht mehr die Kombination aus Anzug, Hemd, Krawatte sein. Mittlerweile tragen auch Vorstandsvorsitzende T-Shirt oder Rollkragen statt Hemd, sie kombinieren Sneaker statt Schnürschuhe dazu. Der Übertrend in der Mode heißt Lässigkeit, in der Fachsprache Athleisure-Wear genannt. Den Trend nehmen wir natürlich auch auf, interpretieren ihn aber für unsere Kunden. Indem wir etwa einen Anzug aus Stretchstoff entwerfen, der so bequem ist wie eine Freizeithose.

Wie zeigt sich das in den Verkaufszahlen der Boss-Anzüge?Der Sportswear-Anteil hat sich erhöht. Mittlerweile sind wir bei über 50 Prozent angelangt. Dennoch steht Hugo Boss für den Anzug. So wie Burberry für den Trenchcoat oder Diane von Fürstenberg für das Wickelkleid.Auch in Zukunft?Was in 10 oder 20 Jahren sein wird, kann ich nicht sagen. Dafür verändert sich alles zu schnell. Aber erst einmal bleiben wir dabei. Ich glaube sogar, dass die Bedeutung des Anzugs wieder steigen wird.Ach ja?In der Mode läuft alles in Wellen. Und neben der Sportswear-Welle gibt es noch einen anderen Trend, der parallel läuft. Seit ein paar Saisons feiern extrem formelle Klassiker wie der Zweireiher ein Comeback. Ich glaube, dass Männer in Zukunft spielerischer mit dem Anzug umgehen werden. Zum Beispiel, indem sie das formelle Zweireiher-Jackett mit einer lässigen Chinohose kombinieren.

Sie tragen heute keinen Zweireiher, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...