Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Montagshandel nach einigem Auf und Ab etwas leichter beschlossen. Der Leitindex SMI startete zurückhaltend, lag am Mittag leicht im Plus und rutschte dann, auch in Folge einer schwächeren Eröffnung an der Wall Street, wieder in Minus. Die Marktteilnehmer hätten sich angesichts der bestehenden Unsicherheiten in Zurückhaltung geübt, hiess es im Handel. Als weiterhin belastend stufen Marktteilnehmer vor allem die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China ein.

Beide Seiten hatten diesbezüglich am Wochenende mit neuen Kommentaren den Ton verschärft. Auch das Inkrafttreten der neuerlichen US-Sanktionen gegen Iran habe zu gewissen Spannungen an den Märkten geführt, hiess es. Es kam Das deswegen auch zu gewissen Ausschlägen bei den Ölpreisen und am Devisenmarkt. Für die hiesigen Unternehmen gab es dabei keine Unterstützung: Der Euro fiel zeitweise wieder unter die Marke von 1,15 Franken, den tiefsten Stand seit Juni.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss die Sitzung 0,09 Prozent tiefer auf 9'149,36 Punkten (Tageshoch 9'198). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab 0,16 Prozent auf 1'495,75 Zähler ab, der breite Swiss Performance Index (SPI) schloss demgegenüber mit 0,01 Prozent knapp im Plus auf ...

