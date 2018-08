BEIJING/CHINA (IT-Times) - Der chinesische Fahrdienste-Anbieter und Taxi-App Didi Chuxing Technology investiert eine Milliardensumme in das eigene Automobil-Business. Insgesamt rund eine Mrd. US-Dollar will Didi Chuxing in die eigene Auto Services Plattform investieren. Die Investition ist Teil der Vorbereitung...

Den vollständigen Artikel lesen ...