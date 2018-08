Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bank of Japan (BoJ) hat auf ihrer Sitzung Anfang letzter Woche lediglich kleinere Anpassungsprozesse bekannt gegeben und damit für Enttäuschung an den Märkten gesorgt, die tendenziell auf größere Veränderungen der geldpolitischen Agenda gesetzt hatten, so die Analysten der Nord LB. ...

