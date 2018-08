(Wiederholung)

Von Robert Wall

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat von den auf der Luftfahrtmesse in Farnborough vereinbarten Aufträgen im Juli erst acht tatsächlich verbucht. Während der Messe hatte Airbus Aufträge in Milliardenhöhe bekanntgegeben, die Kunden wurden meistens nicht namentlich genannt. Konzernchef Eric Schulz hatte gesagt, er rechne damit, dass die meisten Vereinbarungen bis Jahresende in fest Bestellungen umgewandelt würden.

In den ersten sieben Monaten des Jahres summieren sich die Bruttoaufträge auf 269 Maschinen, die Stornierungen liegen unverändert bei 55 Flugzeugen.

Von Januar bis Juli lieferte Airbus zudem 380 Flugzeuge aus, darunter zwei A220 aus der ehemaligen CSeries von Bombardier. Damit muss der Konzern bis Jahresende noch rund 422 Flugzeuge an Kunden übergeben, um sein Jahresziel von 800 Maschinen zu erreichen, denn die Flugzeuge aus der A220-Familie werden dabei nicht mitgerechnet.

