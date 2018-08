Mannheimer Morgen zum Preisgebaren der Online-Händler Überschrift: Gewiefte Verführer Die aktuelle Studie der Verbraucherzentrale Brandenburg legt zuallererst eines nahe: Konsumenten sollten nicht ihr Hirn ausschalten, wenn sie durch das Internet surfen. Sicher, im Netz können sie so ziemlich alles bequem von zu Hause bestellen. Doch die Verkäufer, die all diese bunten Wünsche erfüllen, sind Wirtschaftsunternehmen, die sich ausgeklügelter Computerprogramme bedienen. Wie diese funktionieren und wie sie Preise festlegen, das können die Nutzer nicht durchschauen. Sie sollten aber versuchen, sich dem Lockruf vermeintlicher Schnäppchen mit einem kühlen Kopf zu entziehen - und den Online-Anbietern nicht bedingungslos vertrauen. Vergleichen, Abwarten, Spontan-Käufe vermeiden und scheinbar attraktive Angebote immer wieder hinterfragen, das sind Strategien für eine höchst komplexe Internetwelt. Zudem wächst die Gefahr, dass Online-Händler ihre Preisangebote nicht nur immer wieder ändern, sondern auch personalisieren. Geschickte Anbieter können es sich zunutze machen, dass Kunden und Nutzer sozialer Medien zahlreiche persönliche Daten preisgeben - und dem Einzelnen genau das Produkt verteuern, das er besonders begehrt. Am Ende zahlen womöglich alle mehr - und merken es nicht einmal. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

August 06, 2018