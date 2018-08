Der NZD/USD holte in den letzten Stunden einen Teil seiner Verluste auf, da der Greenback auf breiter Front an Momentum verlor. Das Paar sank in der Spitze auf 0,6723 und kostete zuletzt 0,6735 Dollar. Der Tagesverlust beträgt damit 10 Pips. Die Tendenz ist kurzfristig weiter abwärts gerichtet, aber die jüngste Kurserholung hat den Verkaufsdruck etwas ...

