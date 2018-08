Die Aktien großer Immobiliengesellschaften übertrumpften in den vergangenen sechs Monaten Dax und MDax. Im zweiten Halbjahr dürfte es so weitergehen.

Deutschlands Immobilienaktiengesellschaften hatten in diesem Jahr einen mächtigen Unterstützer: den Handelskrieger Donald Trump. Der Streit über höhere Zölle zwischen dem US-Präsidenten und der Europäischen Union (EU) sowie China hat die Furcht vor einem Wachstumseinbruch in Europa geschürt. In einem solchen Umfeld sind Zinserhöhungen unwahrscheinlich. Das ist eine gute Voraussetzung für weiter steigende Kurse von Immobilienaktien.

Ob Wohnungsriese Vonovia im Dax oder die Riege der sechs MDax-Immobilientitel: Bis auf die Deutsche Euroshop schnitten sie in den vergangenen sechs Monaten besser ab als ihre Referenzindizes. Bis zu 30 Prozent Kursplus wurden erzielt.

Immobilienaktienanleger schauen primär auf die Kapitalmarktzinsen und somit auf die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe. Zum Jahresanfang wurde für diese Anleihe eine Rendite von einem Prozent erwartet. Aktuell bewegt sie sich um 0,4 Prozent.

"Immobilienaktien haben im ersten Halbjahr davon profitiert, dass die Zinsen weniger gestiegen sind als erwartet", sagt Bernd Janssen, Analyst beim auf Immobilienwerte spezialisierten Beratungsunternehmen VictoriaPartners.

Gut so für die Anleger, denn steigende Zinsen sind Gift für Immobilienaktien. "Wenn die Zinsen steigen, sinken die Kurse der Immobilienaktien", weiß Elmar Peters, der zusammen mit Bert Flossbach das Multi-Asset-Team des Vermögensverwalters Flossbach von Storch leitet. Für diesen generellen Effekt gibt es drei Gründe, die aber zurzeit ohnehin kaum greifen.

Erstens: Die Anleger nehmen an, dass die Finanzierung für die Immobilienunternehmen teurer wird. Für die deutschen Gesellschaften ist das ein vernachlässigbares Problem. Sie haben sich in der aktuellen Niedrigzinsphase langfristig refinanziert. Grund zwei: Die Immobilienwerte könnten sinken. Typischerweise werden sie nach dem Discounted-Cashflow-Modell berechnet: Künftige Mieteinnahmen werden nach Abzug der Kosten auf den Gegenwartswert abgezinst. Wird mit höheren Abzinsungssätzen gerechnet, sinkt der Immobilienwert.

Experten sehen darin kein Problem. Sie attestieren insbesondere den Wohnungsgesellschaften hohe Bewertungsreserven. "Alle Wohnungsbestandhalter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...