Irans Präsident Hassan Rohani hat das Gesprächsangebot von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen. Gleichzeitig kündigte er am Montag im Iranischen Staatsfernsehen an, sich weiter an das Atomabkommen halten zu wollen.

Dem US-Präsidenten warf Rohani vor, mit dem Gesprächsangebot Chaos im Iran schüren zu wollen. Die USA würden ihren Schritt "bereuen". Der Iran werde stattdessen der Welt zeigen, dass er sich an internationale Verträge halte, so Rohani. Trump hatte das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt und die Sanktionen wieder in Kraft gesetzt.

Andere Länder, darunter auch die Europäische Union, wollen sich dagegen weiter an die Vereinbarungen mit dem Iran halten. Letzte Woche hatte Trump überraschend angekündigt, zu einem Treffen mit Irans Präsident Rohani bereit zu sein. "Anytime they want. It's good for the country, good for them, good for us and good for the world. No preconditions. If they wanna meet, I'll meet", sagte Trump in Washington.