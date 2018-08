Nach dem Giftanschlag auf die Skripals fordert die britische Regierung die Auslieferung zweier Russen. Dass Moskau zustimmt, gilt als unwahrscheinlich.

Die britische Regierung will im Fall Skripal einem Medienbericht zufolge die Auslieferung von zwei Russen in Moskau beantragen. Das berichtete der "Guardian" am Montag unter Berufung auf Regierungs- und Sicherheitskreise. Die beiden werden demnach verdächtigt, den Anschlag auf den ehemalige russischen Doppelagenten Sergej Skripal (67) und seine Tochter Julia (33) ausgeführt zu haben.

Britische Regierungsstellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...