Am 26. Juli 2018 hat Metro Russland mit der Eröffnung des Stores im Moskauer Stadtteil Aparinki gleichzeitig sein erstes transkritisches Kühlsystem in Russland in Betrieb genommen. So genannte transkritische Kühlsysteme können sowohl im Tiefkühl- als auch im Kühlbereich eingesetzt werden und nutzen Kohlendioxid als Kältemittel. Foto © Metro AG Mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...