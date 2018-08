Deutschlands Exportwirtschaft hat bislang den von den USA angeheizten internationalen Handelskonflikten getrotzt. Die Bilanz für das erste Halbjahr und die Juni-Zahlen gibt das Statistische Bundesamt an diesem Dienstag (8.00 Uhr) bekannt. In den ersten fünf Monaten waren Waren "Made in Germany" im Wert von 547,4 Milliarden Euro in alle Welt gegangen. Das war ein Anstieg um 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vor allem die Nachfrage aus Ländern der Europäischen Union trieb die Geschäfte an. Bremsspuren gab es dagegen zuletzt im Handel mit den USA.

Trotz einer Annäherung ist der Handelskonflikt zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA noch nicht ausgestanden. Zugleich spitzt sich der Streit zwischen Washington und China zu. US-Präsident Donald Trump erwägt, zusätzliche Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar zu erheben. Das könnte auch deutsche Firmen treffen, die in China produzierte Waren in die Vereinigten Staaten ausführen.

Die deutsche Wirtschaft warnte bereits eindringlich vor einer Eskalation des Streits. "Für die deutsche Außenhandelsnation hätte das fatale Folgen, die man gar nicht in Euro beziffern kann", sagte Außenhandelspräsident Holger Bingmann jüngst der "Rheinischen Post". Wenn der Konflikt sich weiter hochschaukele, sei dies "brandgefährlich, nicht nur für die Kontrahenten USA und China, sondern für die ganze Welt"./mar/DP/he

