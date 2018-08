Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf legt an diesem Dienstag seine Zahlen für die ersten sechs Monate vor. In diesem Jahr dürfte Beiersdorf mit seinen bekannten Marken Nivea und Tesa von dem heißen Sommer in Europa profitieren, einem Kernmarkt des Konzerns. Dadurch könnte der Absatz von Sonnenschutz, Pflegeprodukten und Deodorants angekurbelt werden.

Vorstandschef Stefan Heidenreich wird die Geschäftszahlen zum Halbjahr telefonisch erläutern. Er hat seinen Vertrag nicht verlängert und scheidet aus, sobald ein geeigneter Nachfolger gefunden ist, spätestens zum Ende des kommenden Jahres. Die Suche nach einem neuen Vorstandsvorsitzenden für Beiersdorf läuft./egi/DP/he

ISIN DE0005200000

AXC0023 2018-08-07/05:50