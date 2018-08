Der 3er ist eines der wichtigsten Autos für BMW. Kommenden März startet die nächste Generation. Bis dahin testet der Konzern sein Kernmodell auf der halben Welt. Die WiWo hat die Entwicklung zwei Jahre lang begleitet.

Thomas Bäumer greift an seine Gürteltasche, holt das Smartphone heraus und verabschiedet sich freundlich: "Der nächste Termin. Ich muss leider los." Seinen Schreibtisch in der zweiten Etage Forschungs- und Innovationszentrums (FIZ) von BMW in München hat er in den vergangenen Monaten nicht oft gesehen. Und wenn, dann nur kurz. Bäumer ist Projektleiter für den 3er BMW. Neben seinem Arbeitsplatz in der Entwicklungszentrale des Münchner Autobauers leuchtet eine rote Digitaluhr, die augenscheinlich nicht die Uhrzeit anzeigt. Vielmehr zeigt sie mahnend, wie viele Tage es noch bis zum Produktionsstart des neuen 3ers sind, den BMW im kommenden März unter der internen Bezeichnung G20 herausbringen wird.

Das Mittelklassemodell kämpft auf der ganzen Welt gegen starke Konkurrenz: in den USA als Limousine, in Europa als Kombi, in China als Langversion. Und dann kommen da noch die Ableitungen als Coupé und Cabriolet, die mittlerweile 4er heißen. Die Wettbewerber sind vielfältig, doch im Kern geht es darum, mit dem neuen G20 die jüngst überarbeitete Mercedes C-Klasse und den Audi A4 in Schach zu halten. Und den Kunden zu zeigen, dass es auch in der Premium-Mittelklasse ein automobiles Leben außerhalb der allgegenwärtigen SUV gibt.

Derzeit laufen die letzten Erprobungen am neuen 3er. zunächst wurden in den vergangenen Jahren unzählige größere und kleinere Probleme ausgemerzt, nun rollt die Entwicklung des Bayern allmählich auf der Zielgeraden ein. Gerade noch hat der 3er in München erfolgreich Crashversuche hinter sich gebracht und die Radsätze im Windtunnel testen lassen.

Der neue WLTP-Zyklus für die Verbrauchs- und Abgasmessung erfordert dabei, dass jede einzelne Felge des neuen Modells auf der Straße und im Labor geprüft wird. In Sachen Fahrdynamik gibt es ebenso wie beim Antrieb nur noch Feinheiten zu justieren. Die klirrend kalte Wintererprobung in Lappland ist durch und so geht es neben den Dauerläufen in Miramas, Aschheim oder am Nürburgring speziell darum, in der amerikanischen Gluthitze noch zahlreiche Tests abzuspulen.

Entwickler Lutz Hahn reibt sich den Schweiß von der Stirn. Das digitale Thermometer in dem Prototypen zeigt 50 Grad Celsius an, doch es ist deutlich heißer. Die Bordelektronik hört ab 50 Grad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...