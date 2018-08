Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NETZBETREIBER - Das Bundeskartellamt will die anstehenden Mobilfunk-Auktion nutzen, um einem vierten Netzbetreiber den Weg auf den deutschen Markt zu ebnen. "Der Markt muss für Newcomer offenbleiben. Eine vierte Kraft wäre wünschenswert", sagte Präsident Andreas Mundt. Er unterstützt deshalb Forderungen der Konkurrenz nach einem National Roaming, bei dem Gespräche und Daten auch innerhalb Deutschlands über fremde Netze weitergeleitet würden. "Für eine vierte Kraft müssen wir uns zumindest ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, ob wir ein zeitlich befristetes National Roaming brauchen, damit ein neuer Anbieter die Netze der anderen Betreiber jedenfalls in der Aufbauphase mitnutzen könnte." (FAZ S. 17)

DIGITALÜBERWACHUNG - Die Große Koalition hat dem Staat in den vergangenen Jahren immer mehr und neue Zugriffsrechte zur digitalen Überwachung verschafft. Der Verfassungsschutz verschickte demnach im ersten Halbjahr 2018 etwas mehr als 103.000 sogenannte stille SMS zur Ortung von Handys - fast doppelt so viele wie vor vier Jahren. Das geht aus einer Anfrage der Linksfraktion hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. Das Bundeskriminalamt setzt zudem verstärkt Funkzellenabfragen ein. Dabei wird eine Liste aller Handys angefordert, die in der Nähe eines Tatorts angeschaltet waren. "Es kann nicht sein, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Wir müssen Bürger und Unternehmen schützen", begründete BKA-Chef Holger Münch die Maßnahmen im Gespräch mit dem Handelsblatt. "Dazu gehört, dass wir auch in der Lage sein müssen, in diesem Raum zu ermitteln." Und die Sicherheitsbehörden wollen noch mehr: Um auf verschlüsselte Kommunikation von beliebten Messengerdiensten wie WhatsApp zugreifen zu können, hat das BKA eine eigene Software, den "Staatstrojaner", entwickelt. Kritiker sehen den Überwachungsboom mit Sorge. (Handelsblatt S. 10)

SPANIEN - Spaniens Außenminister Josep Borrell fordert in einem Interview eine Allianz der Willigen, die einen moderaten Kurs in der Flüchtlingspolitik einschlagen. Er kritisiert den Abschottungskurs Italiens aufs Schärfste und stellt sich im Handelskonflikt an die Seite Deutschlands. (Handelsblatt S. 5)

CHINA - Die Bundesregierung will Beteiligungen und Übernahmen an deutschen Unternehmen durch Investoren außerhalb der EU effektiver untersagen können. So soll nach Welt-Informationen ein Abfluss von technischem Wissen und Patenten verhindert und ein Schutz wichtiger Infrastruktur im Land besser gewährleistet sein. "Bei verteidigungsrelevanten Unternehmen, kritischen Infrastrukturen oder im Bereich bestimmter anderer ziviler sicherheitsrelevanter Technologien, etwa im Bereich der IT-Sicherheit, wollen wir künftig genauer hinschauen können", sagte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) der Welt. "Hier können wir bisher erst ab einem Erwerb von mindestens 25 Prozent der Unternehmensanteile prüfen. Diese Schwelle wollen wir jetzt absenken, um in sensiblen Wirtschaftsbereichen mehr Erwerbsfälle überprüfen zu können." (Welt S. 1)

CHINA - Noch verbrennt China rund die Hälfte der weltweit eingesetzten Kohle. Das große Geld investiert Peking aber inzwischen im Ökostrom-Sektor. Das Land will Vorreiter bei den erneuerbaren Energien werden - und investiert weltweit Milliardensummen. (Handelsblatt S. 16)

IRAN - Unmittelbar vor dem Inkrafttreten der US-Sanktionen gegen Iran an diesem Dienstag hat die EU ihrerseits Schutzvorkehrungen für dadurch bedrohte Unternehmen aus Europa beschlossen. Ziel sei es, im Iran-Geschäft tätige europäische Unternehmen vor den "extraterritorialen Sanktionen" zu schützen. (FAZ S. 1)

STAATSBÜRGERSCHAFT - Die EU-Kommission will gegen EU-Länder vorgehen, die mit Pässen handeln. So sei der Verkauf von Staatsbürgerschaften ein Sicherheitsrisiko, warnt die EU-Justizkommissarin Vera Jourova in einem Interview. (Welt S. 4)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/brb

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2018 00:19 ET (04:19 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.