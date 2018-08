The following instruments on XETRA do have their first trading day 07.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 07.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0398633260 GLARNER KANT.BK 18/24 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5ADL1 DZ BANK CLN E.9508 BD00 BON EUR N

CA XFRA US04686JAA97 ATHENE HOLDING 18/28 BD01 BON USD N

CA XFRA US233331BA46 DTE EN. CO. 2023 D BD02 BON USD N

CA XFRA US30161NAS09 EXELON CORP. 2045 BD02 BON USD N

CA XFRA US718172AM11 PHILIP MORRIS INTL 11/41 BD02 BON USD N

CA XFRA US88033GCN88 TENET HEALTHC. 2023 BD02 BON USD N

CA XFRA US912810SD19 US TREASURY 2048 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128284V99 US TREASURY 2028 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1860975132 TECNICA UNIV 18/37 BD02 BON EUR N

CA 23Q XFRA CA92845J1049 VIVO CANNABIS INC. EQ00 EQU EUR N

CA CFJA XFRA GB00BG5KQW09 CERES POWER HLDGS LS-,10 EQ00 EQU EUR N

CA 30D XFRA KYG563801011 LONGHUI INTL HLDGS S EQ00 EQU EUR N

CA SOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 EQ00 EQU EUR N

CA 2VI XFRA US04206A1016 ARLO TECHS INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

CA TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 EQ01 EQU EUR N