The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1NQH2 BUWOG 16-21 ZO CV BD00 BON EUR N

CA XFRA CA449586AA43 IGM FINANCIAL 2019 BD00 BON CAD N

CA XFRA DE000A1MLQ71 AAREAL BANK MTN.HPF.S.151 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH40U1 HSH NORDBANK DL FZ2 15/18 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LB0CWD7 LBBW HYP.10/18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US822582AW21 SHELL INTL FIN. 13/18 BD00 BON USD N

CA TO8B XFRA US89152UAG76 TOTAL CAPITAL 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US89153VAH24 TOTAL CAP.INTL 13/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA DE000BLB3A61 BAY.LDSBK.DUO 15/18 ALV BD02 BON EUR N

CA XFRA US24422ETA72 DEERE -JOHN- CAP. 2018 BD02 BON USD N

CA NCYC XFRA SE0005190220 TELE2 AB A SK -,625 EQ00 EQU EUR N

CA WSOJ XFRA DE000A2G8Z70 WALLSTREET:ONLINE INH JGE EQ01 EQU EUR Y