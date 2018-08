FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

RPHA XFRA ZAE000013181 ANGLO AMERN PLATIN.RC-,10 0.241 EUR

2NG XFRA US62913M1071 NGL ENERGY PTNRS LP UTS 0.338 EUR

XIX XFRA US9839191015 XILINX INC. DL-,01 0.312 EUR

PCU XFRA US84265V1052 SOUTHERN COPPER DL-,01 0.347 EUR

SO4 XFRA US8354511052 SONIC CORP. DL-,01 0.139 EUR

9LG XFRA US54142L1098 LOGMEIN INC. DL-,01 0.260 EUR

O3B XFRA SG1T74931364 YOMA STRAT.HLDG.-LOC-SD 1 0.002 EUR

3KC XFRA US3142111034 FEDERATED INVESTORS (PA.) 0.234 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.108 EUR

BTW XFRA US1152361010 BROWN + BROWN DL-,10 0.065 EUR

PKW XFRA TH0815010010 POLYPLEX (TH) -FGN- BA1 0.010 EUR

3DV XFRA SG1W49939232 OLD CHANG KEE 0.010 EUR

MOJB XFRA SG1U89935555 M1 LTD. O.N. 0.033 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.260 EUR

D7A XFRA JE00B783TY65 APTIV PLC DL -,01 0.191 EUR

P9O XFRA PLPKO0000016 PKO BANK POLSKI S.A. ZY 1 0.129 EUR

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.026 EUR

XFRA XS1467421654 UC-HVB 22 MOSPRIME3MD

HKT XFRA HK0000179108 HK ELECTR.INV.+HK EL.I.ST 0.022 EUR

YGB XFRA US2922181043 EMPLOYERS HLDGS DL -,01 0.173 EUR

SXTN XFRA SG2G73000009 SINGHAIYI GROUP 0.002 EUR

RUNA XFRA US7818462092 RUSH ENTERPRISES A DL-,01 0.104 EUR

62C XFRA US20855T1007 CONSOL COAL RES UTS 0.444 EUR