FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

PEW XFRA US69325Q1058 PC-TEL INC. DL-,001

AVS XFRA NL0000334118 ASM INTL N.V. EO-,04

REL XFRA CA75943G1063 RELENTLESS RESOURCES LTD

A1W XFRA AU000000AXP3 AIRXPANDERS CDIS/3 O.N.