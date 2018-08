FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 08.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 08.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.

1P2N XFRA CA74347D2077 PROPHECY DEV.CORP.NEW