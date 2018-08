TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Fast durchweg im grünen Bereich notieren die Börsen in Ostasien am Dienstag. Allerdings bewegt sich die Börse in Schanghai in einem nervösen Geschäft im Zickzack, da sich der Handelsstreit zwischen den USA und China fortsetzt. Ansonsten wird die Stimmung von den Vorlagen der Wall Street verbessert, wo es am Montag nach oben gegangen war.

Am Markt in Schanghai legt der Leitindex zur Mittagspause 1,4 Prozent zu, nachdem es am Montag noch zu Mehrjahrestiefs gekommen war, die am Dienstag im Lauf des frühen Geschäfts sogar nochmals unterboten wurden. Die Unsicherheit rund um den Handelsstreit mit den USA sorge für Volatilität, heißt es von Händlern.

An der Nachbarbörse in Hongkong geht es um 0,9 Prozent nach oben, angeführt wird der Markt von den Casinobetreibern wie Galaxy Entertainment oder Sands China. Die Aktie des Technologieschwergewichts Tencent verliert dagegen 0,5 Prozent. Anders die Titel der Hang Seng Bank (+3,6 Prozent), nachdem das Ergebnis des Instituts die Erwartungen geschlagen hat. Morgan Stanley rechnet nun damit, dass sich der starke Trend bei den Nettozinsmargen im zweiten Halbjahr fortsetzen werde.

Die zuletzt hart getroffenen Aktien der Hongkonger Immobilienentwickler zeigen sich erholt, getrieben vor allem von den optimistischen Aussagen von Evergrande, die ein sattes Gewinnwachstum im ersten Halbjahr von über 125 Prozent erwartet. Das treibt die Aktie um knapp 10 Prozent nach oben und reduziert den Verlust des Titels seit Jahresbeginn auf nur noch 15 Prozent. Andere Aktien der Branche folgen Evergrande.

Starke Softbank verbessert Stimmung in Tokio

An der Börse in Japan steigt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 22.620 Punkte. Hier stützt nicht zuletzt die Softbank-Aktie, die nach den am Montag nachbörslich vorgelegten Geschäftszahlen des Beteiligungskonzerns um 6,7 Prozent vorrückt. Das Unternehmen hat im ersten Geschäftsquartal umgerechnet 6,4 Milliarden Dollar verdient, wobei vor allem der Beitrag des Visions Fund beachtlich war, der in Startups der Technologiebranche investiert. Wegen des Ansturms der Käufer hatte sich die Kursbildung für Softbank erheblich verzögert. Im übrigen hat sich der Yen seit dem montäglichen Börsenschluss etwas verbilligt - gut für die Exportunternehmen -, allerdings bröckeln die Dollar-Gewinne bereits wieder etwas ab.

Kleinere Gewinne werden an der koreanischen Börse in Seoul verbucht, unterstützt von den Schwergewichten Samsung und SK Hynix. Gegen den Trend abwärts geht es mit dem taiwanischen Markt, obwohl sich Schwergewicht Taiwan Semiconductor von den Verlusten am Montag erholt. Am Wochenende hatte ein Computervirus einige Fertigungsstätten des Chip-Unternehmens lahmgelegt.

Ebenfalls im Minus notiert der australische Markt. Hier schockiert der Finanzdienstleister Eclipx mit einer Halbierung seiner Jahresgewinnprognose. Die Aktie stürzt darauf um 43 Prozent ab.

=== Index (Böse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.249,50 -0,37% +3,04% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.657,07 +0,67% -0,47% 08:00 Kospi (Seoul) 2.291,65 +0,23% -7,13% 08:00 Schanghai-Comp. 2.743,71 +1,43% -17,06% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.087,02 +0,96% -7,47% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.338,35 +1,61% -4,03% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.787,33 +0,43% -0,93% 11:00 BSE (Mumbai) 0,00 0% +11,47% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:46 % YTD EUR/USD 1,1559 +0,1% 1,1551 1,1559 -3,8% EUR/JPY 128,67 -0,0% 128,69 128,62 -4,9% EUR/GBP 0,8928 +0,0% 0,8926 0,8909 +0,4% GBP/USD 1,2947 +0,0% 1,2944 1,2974 -4,2% USD/JPY 111,33 -0,1% 111,40 111,27 -1,1% USD/KRW 1125,75 -0,1% 1126,73 1124,06 +5,5% USD/CNY 6,8545 +0,0% 6,8535 6,8444 +5,4% USD/CNH 6,8648 -0,0% 6,8672 6,8562 +5,4% USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8494 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7398 +0,2% 0,7386 0,7393 -5,4% NZD/USD 0,6730 +0,0% 0,6728 0,6741 -5,2% Bitcoin BTC/USD 6.969,24 +0,7% 6.919,71 7.073,95 -49,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,04 69,01 +0,0% 0,03 +16,9% Brent/ICE 73,93 73,75 +0,2% 0,18 +15,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.211,02 1.207,64 +0,3% +3,38 -7,1% Silber (Spot) 15,36 15,30 +0,4% +0,06 -9,3% Platin (Spot) 826,90 822,00 +0,6% +4,90 -11,0% Kupfer-Future 2,73 2,73 +0,1% +0,00 -18,1% ===

