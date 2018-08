Fraport versilbert seine Beteiligung am Flughafen Hannover und erhält für den 30-prozentigen Anteil vom britischen Finanzinvestor iCon Infrastructure 109,2 Mio. Euro. Die Ergebnisprognosen für 2018 werden damit übertroffen. Eine neue Prognose will der Konzern bei der Vorlage der Zahlen am Mittwoch veröffentlichen. Bislang hat Fraport für 2018 ein Konzernergebnis von 400 bis 430 Mio. Euro in Aussicht gestellt.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info