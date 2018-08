Der Kurs des Euro hat die Talfahrt der vergangenen Handelstage am Dienstag vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1557 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Zum Wochenauftakt war der Euro noch zeitweise bis auf 1,1530 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Juni.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1543 Dollar festgesetzt. Das Inkrafttreten erneuter Sanktionen der USA gegen den Iran hatte am Morgen keine größeren Kursreaktionen am Devisenmarkt zur Folge. Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten aus Deutschland für neue Impulse sorgen.

Weiter auf rasanter Talfahrt war hingegen die türkische Lira. In der Nacht auf Dienstag mussten erstmals mehr als sechs Lira für einen Euro gezahlt werden. In der Spitze wurde ein Euro für 6,2695 Lira gehandelt. Am Morgen hat sich der Kurs der türkischen Landeswährung wieder etwas erholt, auf zuletzt etwa 6,10 Lira für einen Euro./jkr/tav

