Hochbaugrossaufträge für Implenia im Mittelland - Bauprojekte im Wert von mehr als CHF 100 Mio. | Totalunternehmeraufträge in Rheinfelden (AG) und Deisswil (BE)

Dietlikon, 7. August 2018 - Implenia verzeichnet im Mittelland zwei Grossaufträge im Hochbau. Als Totalunternehmerin führt die Gruppe zwei komplexe Immobilienprojekte mit einem Auftragsvolumen von mehr als CHF 100 Mio. aus.

In Deisswil hat Implenia das Mandat für die erste Etappe Umbau, Sanierung und Neubau des Bernaparks auf dem Areal einer ehemaligen Kartonfabrik erhalten. Die Bauherrschaft Berna Industrie- und Dienstleistungspark AG wird auf dem Areal ein Berner Quartier zum modernen Zusammenleben und Arbeiten realisieren. Neben Wohnungen und Räumen für Gewerbe und Dienstleistung sollen u.a. eine Kita, Tagesschule, Markthalle, ein Gesundheitszentrum, Schauproduktionen und mehrere Restaurants entstehen. Implenia übernimmt den Rückbau, die Erdbebenertüchtigung und den Umbau des Bestands sowie den Neubau. Die Dienstleistungs- und Gewerbeflächen bieten auf rund 24000 m2 Raum für mehr als 500 Arbeitsplätze, die 173 Mietwohnungen mit total 17500 m2 werden im Standardausbau erstellt. Besondere Herausforderungen sind die Gewährleistung der Baulogistik und Sicherheit auf dem Areal, auf dem derzeit rund 300 Personen in über 40 Unternehmen arbeiten. Der Rückbau beginnt diesen Sommer, die Übergabe der Gebäude erfolgt etappenweise in den Jahren 2020 und 2021.

In Rheinfelden realisiert Implenia im Auftrag der Bauherrschaft FR Immobilien AG den Bau von 155 Mietwohnungen und 3000 m2 Gewerbefläche auf dem ehemaligen Densa-Areal des Furnierwerks. In ihrer Rolle als Totalunternehmerin bringt Implenia u.a. ihre Kompetenzen im Spezialtiefbau zur Baugrubensicherung und Wasserhaltung sowie in der Schadstoffsanierung ein. Die vom Architekturbüro Luca Selva AG entworfene Überbauung in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs Rheinfelden wird im Minergie-P-Standard erstellt und erhält eine für ihre Industrievergangenheit charakteristische Klinkerfassade. Die Arbeiten beginnen im August 2018, die Wohnungen sind Ende 2020 bezugsbereit.

Die Auftragsgewinne belegen die starke lokale Präsenz von Implenia und die Kompetenz der Gruppe als leistungsstarke Ansprechpartnerin im Bereich des Hochbaus und der Arealumnutzungen.

Im bernischen Deisswil lässt Implenia eine ehemalige Kartonfabrik zum Bernapark mit Wohnungen und Gewerbeflächen werden. (Bild: GHZ Architekten AG/Truc Konzept und Gestaltung)

Gleich neben dem Bahnhof von Rheinfelden im Aargau entstehen unter der Ägide von Implenia 155 Mietwohnungen und 3000 m2 Gewerbefläche. Bereits Ende 2020 zieht neues Leben ins frühere Densa-Areal des Furnierwerks. (Bild: Luca Selva AG, nightnurse images GmbH)

