07. August 2018 - 00:45 Uhr - Im Bereich zwischen 6.700 USD und 6.800 USD liegt eine starke Unterstützung für den Bitcoin. Und hier hinein läuft er gerade. - Dass wir mit dem Bitcoin die grüne aufwärtsgerichtete Trendlinie, zu erkennen in den beiden Charts, so schnell wiedersehen würden, hätte ich nicht gedacht. Es ist aber nun ganz offensichtlich so. Sieben negative rote und ein neutraler Tag haben den Bitcoin hierhin zurück gebracht. Von 8.200 USD (Bitfinex) auf 6.847 USD im derzeitigen Tiefpunkt. ...

