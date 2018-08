Die größte dänische Bank sieht sich dem Vorwurf der Geldwäsche ausgesetzt. Nun wurde eine Untersuchung in Estland eingeleitet - es geht um Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden dänischen Kronen (Hunderte Millionen Euro).



Die Danske Bank hat Lücken bei ihren Vorkehrungen gegen Geldwäsche in Estland zugegeben. Die Ergebnisse ihrer eigenen Untersuchung, die die Jahre 2007 bis 2015 betrifft, will sie im September präsentieren.



