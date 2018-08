Die fünfte CES Asia findet vom 11. bis 13. Juni 2019 statt

Die CES Asia liegt auf Kurs für weiteres Wachstum, da bedeutende Marken ihre Teilnahme an der CES Asia 2019 bereits zugesagt haben. Führende Marken wie 3M, Audio-Technica, Baidu, Continental Automotive Holding, Digital China, Fossil/Misfit, Horizon Robotics, Libratone, Monster, NavInfo, Onkyo, OtterBox, PICO, Suning und Wacom kehren nach dem Erfolg der CES Asia 2018 auch im nächsten Jahr zurück. Die CES Asia 2019 findet vom 11. bis 13. Juni 2019 wiederum in Shanghai (China) statt.

Als eine der wachstumsstärksten Fachmessen Asiens schloss die CES Asia 2018 im Juni mit einer gegenüber 2017 um 24 Prozent und im Vergleich zur erstmaligen Veranstaltung 2015 um das 2,5-fache vergrößerten Messefläche ab. Eine Rekordzahl von mehr als 500 Unternehmen stellten ihre aktuellsten Produkte aus dem Bereich der Verbrauchertechnologie auf der CES Asia 2018 in 20 Produktkategorien aus von künstlicher Intelligenz (AI) und erweiterter und virtueller Realität (AR/VR) bis hin zu 5G-Konnektivität und Fahrzeugtechnologie. Mehr als die Hälfte der Unternehmen befand sich erstmals unter den Ausstellern, darunter Alibaba A.I. Labs, Bose, BYTON, Foxconn, Kia, Leapmotor, Lenovo und LG Electronics.

Angesichts eines ausgedehnten Konferenzprogramms und einer rekordverdächtigen Ausstellungsfläche mit Teilnahme aller bedeutenden und aufstrebenden Branchen kamen große und kleine Unternehmen gleichermaßen in den Genuss der exklusiven Vorteile der CES Asia. Im Verlauf der diesjährigen Messetage wurden über 20 Produkte und Partnerschaften vorgestellt. Zu den bedeutenden Geschäftsvereinbarungen und Partnerschaften gehörte die angekündigte Zusammenarbeit von Baidu und BMW zur Entwicklung der nächsten Generation von intelligenten Lösungen für die Vernetzung von Fahrzeugen mit intelligenten Haushaltsgeräten. Außerdem stellte Miffy Chan, Leiterin von Alibaba A.I. Labs, die nächsten Pläne des Unternehmens vor, in deren Rahmen in Zusammenarbeit mit MTK und SIG mit der Produktion des Bluetooth-Mesh-Chips dem ersten seiner Art zum Preis ab 1 USD je Chip begonnen werden soll.

"Huawei arbeitete auf der CES Asia erstmals mit ZOL zusammen. Sein Produkt Pro20 stand vielfach im Rampenlicht, während die Keynote-Ansprache von CEO Kevin Ho große Beachtung fand", so die Huawei Consumer Business Group.

Im Automobilsektor kündigte Leapmotor Technology strategische Partnerschaften mit Amap und Teld an. Amap soll Unterstützung in den Bereichen Hardware, Software und Big-Data bereitstellen und Teld wird am Bau von 80 Millionen Aufladestationen in China mitwirken. Honda stellte das Projekt Honda Xcelerator vor, das die Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen in der ganzen Welt, darunter ScentRealm, Tactual Labs und WayRay, zum Ziel hat.

Jüngste Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) standen im gesamten Messeverlauf im Blickpunkt. Mit diesen sollen neue Wege in zahlreichen einzigartigen Branchen geebnet werden, beispielsweise im Gesundheitswesen, Sport und Gastgewerbe, um nur einige zu nennen. Hisense Chairman Zhou Houjian stellte die neue AI-Technologie des Unternehmens vor, die insbesondere im Hinblick auf ein interaktives, ganz individuelles Zuschauererlebnis für die Fußball-WM entwickelt worden sei.

Die CES Asia ist ein globaler Schaukasten für Startups und im Startup Park der CES Asia 2018 befanden sich mehr als 100 Startup-Unternehmen aus 15 verschiedenen Ländern und Regionen unter den Ausstellern, die sich nach Investoren, Partnerschaften und globaler Medienbeachtung umsahen. Die Ausstellungsflächen im Startup Park werden im Herbst 2018 vergeben.

"Diese wunderbare dreitägige Veranstaltung mit ihren zahlreichen Events und Zusammenkünften war eine großartige Gelegenheit für französische Unternehmen, sich mit dem chinesischen Markt vertraut zu machen, einheimische und andere französische Unternehmer kennen zu lernen und auf der Ausstellungsfläche zu glänzen!" erklärte Stephane Monsallier, Mitbegründer von La French Tech Shanghai.

Aussteller nutzten die globale Plattform der CES Asia zur Einführung bedeutender Produkte und Dienstleistungen:

Baidu Intelligent Vehicle und BMW China Zusammenarbeit bei V2H (Vehicles to Home Fahrzeug und Haushalt)

(Vehicles to Home Fahrzeug und Haushalt) BYTON Neues Konzeptfahrzeug, das Byton K-Byte

Cadillac Super Cruise , das erste handfreie Fahrsystem für die Autobahn

, das erste handfreie Fahrsystem für die Autobahn Hanergy Dünnschicht-Sonnenenergieaufladegerät und Dünnschicht-Sonnenenergierucksack

und Hohem Neue Generation von Stabilisatoren, iSteady Pro und iSteady Mobile

und Honda Das Projekt Honda Xcelerator zur Zusammenarbeit mit Unternehmen weltweit

zur Zusammenarbeit mit Unternehmen weltweit Kia Bereitstellung breiterer Lösungen und Stärkung des Konzepts "Mobility-ACE"

Leapmotor Technology Partnerschaft mit Amap und Teld bei Aufladestationen

und bei Aufladestationen Libratone Neue Generation von ZIPP 2 kabellosem Smart-Audio

kabellosem Smart-Audio Mercedes-Benz MBUX , Nutzererlebnissystem auf Basis von AI

, Nutzererlebnissystem auf Basis von AI Mitsubishi EMIRAI4 , Electrification und xAuto stellen jüngste Fahrzeuginnovationen vor

, und stellen jüngste Fahrzeuginnovationen vor Morpx MoonBot , ein lehrreiches Roboter-Kit auf AI-Basis mit Bildverarbeitungstechnologie

, ein lehrreiches Roboter-Kit auf AI-Basis mit Bildverarbeitungstechnologie PowerVision Power Dolphin, eine neue Generation eines Unterwasserroboters

eine neue Generation eines Unterwasserroboters SENSETHINK Technology - SENSEPLAY FPV Car Series , ein Fahrerlebnis mit AR/VR

- , ein Fahrerlebnis mit AR/VR Shadow Creator Action One , Shadow VR und New Air 2, All-in-One AR-Anzeigetechnologie

, und All-in-One AR-Anzeigetechnologie SuningMagic Mirror und Biu Speaker mit Medien-Demos

Um die CES Asia 2018 noch einmal zu erleben und sich Höhepunkte in Erinnerung zu rufen, besuchen Sie bitte CESAsia.com.

Anfragen bezüglich der Ausstellerteilnahme an der CES Asia richten Sie bitte an Brian Moon unter bmoon@CTA.tech oder telefonisch unter der Rufnummer +1 703-907-4351.

Über CES Asia:

Die CES Asia ist die führende Veranstaltung für Verbrauchertechnologie, auf der die volle Breite und Tiefe der Innovations-Wertschöpfungskette auf dem asiatischen Markt präsentiert wird. Die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. ist Eigentümer und Veranstalter der Messe, die in Zusammenarbeit mit der Shanghai Intex Exhibition Co. Ltd. (Shanghai Intex) ausgerichtet wird. Namhafte internationale Unternehmen nutzen die Veranstaltung, um ihre Marke zu erweitern und zu stärken, indem sie Führungskräften, internationalen Käufern, internationalen Medien und gewissen Verbrauchern aus China die neuesten Produkte und Technologien vorstellen. Die Teilnehmer haben exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken von China und der ganzen Welt, während sie die Innovationsleistung würdigen, die den Verbrauchertechnologiesektor definiert.

Über die International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. und CTA:

International CES (Shanghai) Exhibition Co. Ltd. ist ein vollumfänglich im ausländischen Besitz befindliches Unternehmen der Consumer Technology Association (CTA), ein Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie vertritt. Diese weist ein Marktvolumen von 377 Milliarden US-Dollar auf und bietet Arbeitsplätze für mehr als 15 Millionen Menschen in den USA. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und produziert die CES - das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Shanghai Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

CES Unveiled Amsterdam

27. September, Amsterdam, Niederlande

27. September, Amsterdam, Niederlande Tech Standards Fall Forum

1. 5. Oktober, Hollywood, Kalifornien/USA

1. 5. Oktober, Hollywood, Kalifornien/USA CES Unveiled Paris

3. Oktober, Paris, Frankreich

3. Oktober, Paris, Frankreich Innovate Celebrate

15. 17. Oktober, Boston, Massachusetts/USA

15. 17. Oktober, Boston, Massachusetts/USA CES Unveiled New York

8. November, New York, USA

8. November, New York, USA CES Unveiled Las Vegas

6. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA

6. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA CES Media Days

6. 7. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA

6. 7. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA CES 2019

8. 11. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA

8. 11. Januar 2019, Las Vegas, Nevada/USA CES Asia 2019

11. 13. Juni 2019, Shanghai, China

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180806005723/de/

Contacts:

Consumer Technology Association

Teresa Hsu, 703-907-5259

thsu@CTA.tech

www.CESAsia.com

oder

Bernice Morquette, 703-907-7651

bmorquette@CTA.tech

www.CES.tech