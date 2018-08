Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mosaic nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 44 US-Dollar belassen. Der Konkurrent des deutschen Dünger- und Salzkonzerns K+S habe starke Resultate vorgelegt - trotz des Gegenwinds in Brasilien, schrieb Analyst Jonas Oxgaard in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das sollte die Sorgen der Investoren mit Blick auf die von Mosaic in Brasilien neu erworbenen Geschäftsteile mildern./mis/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

