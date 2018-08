DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

Die USA haben harte, einseitige Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Die am Dienstag um 00.01 Uhr (Ortszeit Washington, 06.01 Uhr MESZ) wieder eingesetzten Sanktionen richten sich gegen Irans Zugang zu US-Banknoten und wichtige Bereiche der iranischen Industrie. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran beschlossen und die Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen angekündigt.

Kurz vor dem Inkrafttreten neuer US-Sanktionen gegen den Iran hatteer iranische Präsident Hassan Ruhani der Regierung in Washington "psychologische Kriegsführung" vorgeworfen. "Sie wollen einen psychologischen Krieg gegen die iranische Nation führen und das Volk spalten", sagte Ruhani. Die Kombination aus neuen US-Sanktionen und gleichzeitigem Verhandlungsangebot von US-Präsident Donald Trump nannte Ruhani "unsinnig".

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:05 Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank

AUSBLICK KONJUNKTUR

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.852,00 +0,07% Nikkei-225 22.651,62 +0,64% Hang-Seng-Index 28.059,53 +0,86% Kospi 2.284,45 -0,09% Shanghai-Composite 2.742,81 +1,39% S&P/ASX 200 6.249,60 -0,37%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Fast durchweg im grünen Bereich notieren die Börsen in Ostasien. Allerdings bewegt sich die Börse in Schanghai in einem nervösen Geschäft im Zickzack, da sich der Handelsstreit zwischen den USA und China fortsetzt. Ansonsten wird die Stimmung von den Vorlagen der Wall Street verbessert, wo es am Montag nach oben gegangen war. Am Markt in Schanghai legt der Leitindex zur Mittagspause 1,4 Prozent zu, nachdem es am Montag noch zu Mehrjahrestiefs gekommen war, die am Dienstag im Lauf des frühen Geschäfts sogar nochmals unterboten wurden. Die Unsicherheit rund um den Handelsstreit mit den USA sorge für Volatilität, heißt es von Händlern. An der Nachbarbörse in Hongkong geht es um 0,9 Prozent nach oben, angeführt wird der Markt von den Casinobetreibern wie Galaxy Entertainment oder Sands China. Die Aktie des Technologieschwergewichts Tencent verliert dagegen 0,5 Prozent. Anders die Titel der Hang Seng Bank (+3,6 Prozent), nachdem das Ergebnis des Instituts die Erwartungen geschlagen hat. Die zuletzt hart getroffenen Aktien der Hongkonger Immobilienentwickler zeigen sich erholt, getrieben vor allem von den optimistischen Aussagen von Evergrande, die ein sattes Gewinnwachstum im ersten Halbjahr von über 125 Prozent erwartet. An der Börse in Japan steigt der Nikkei-225 um 0,5 Prozent auf 22.620 Punkte. Hier stützt nicht zuletzt die Softbank-Aktie, die nach den am Montag nachbörslich vorgelegten Geschäftszahlen des Beteiligungskonzerns um 6,7 Prozent vorrückt. Kleinere Gewinne werden an der koreanischen Börse in Seoul verbucht, unterstützt von den Schwergewichten Samsung und SK Hynix.

US-NACHBÖRSE

Weiter im Zeichen der Berichtsaison stand das nachbörsliche Geschäft in US-Aktien am Montag. In den Titeln von Weight Watchers wurden Gewinne mitgenommen, obwohl der Gewichtsverlust-Experte starke Zahlen vorgelegt hatte. Für das Jahr erhöhte Weight Watchers seine Gewinnprognosen. Dennoch verlor die Aktie auf nasdaq.com bis 20.00 Uhr Ortszeit 4,5 Prozent auf 88,10 Dollar. Marriott International fielen um 3,7 Prozent auf 124,49 Dollar, nachdem der Hotelkonzern die Erwartungen nicht erreicht hat. Die Aktien der Zillow Group stürzten zweistellig ab, weil der Umsatz des Online-Immobilien-Unternehmens enttäuschte. Belastet wurde die Aktie wohl auch von der Ankündigung, dass Zillow einen Hypothekenkreditanbieter übernehmen will. Die Papiere sausten um 16 Prozent auf 48,85 Dollar abwärts. Der Düngemittelhersteller Mosaic hat Umsatz und Ergebnis gesteigert. Die Titel legten um 0,2 Prozent auf 30,15 Dollar zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.502,18 0,16 39,60 3,17 S&P-500 2.850,40 0,35 10,05 6,61 Nasdaq-Comp. 7.859,68 0,61 47,66 13,85 Nasdaq-100 7.439,00 0,59 43,51 16,30 Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 660 Mio 703 Mio Gewinner 1.767 1.739 Verlierer 1.194 1.219 Unverändert 119 108

Gut behauptet - Gestützt wurde das Sentiment vom positiven Verlauf der US-Berichtssaison. Bislang haben 80 Prozent der Quartalsausweise von Unternehmen aus dem S&P-500 die Erwartungen übertroffen. Allerdings verhinderte der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China einen deutlicheren Anstieg. Die Praxair-Aktie fiel um 3,8 Prozent. Linde und Praxair stehen bei ihrer Fusion zum weltgrößten Gaseanbieter vor unerwarteten Kartellauflagen aus den USA. Um die Fusion zu retten, müssen Linde und Praxair noch mehr Geschäfte verkaufen als bisher in Aussicht gestellt. Am Wochenende hatte Berkshire Hathaway starke Zahlen vorgelegt. Die Aktie gewann 2,9 Prozent. Die Titel des Netzwerkausrüsters Cisco gewannen 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat einen Patentstreit mit dem Wettbewerber Arista Networks beigelegt und erhält 400 Millionen US-Dollar.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,65 0,0 2,65 144,7 5 Jahre 2,81 -0,2 2,81 88,5 7 Jahre 2,89 -0,5 2,90 64,6 10 Jahre 2,94 -0,6 2,95 49,8 30 Jahre 3,09 0,2 3,09 2,4

Am Anleihemarkt stiegen die Notierungen leicht. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 2,94 Prozent. Teilnehmer zeigten sich etwas überrascht vom Anstieg im Vorfeld der im Wochenverlauf anstehenden Auktionen. Dies sorge typischerweise für leicht steigende Renditen. Es werden drei-, zehn- und 30-jährige Papiere im Gesamtvolumen von 62 Milliarden Dollar begeben.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:46 % YTD EUR/USD 1,1555 +0,0% 1,1551 1,1559 -3,8% EUR/JPY 128,64 -0,0% 128,69 128,62 -4,9% EUR/GBP 0,8925 -0,0% 0,8926 0,8909 +0,4% GBP/USD 1,2946 +0,0% 1,2944 1,2974 -4,3% USD/JPY 111,33 -0,1% 111,40 111,27 -1,1% USD/KRW 1126,30 -0,0% 1126,73 1124,06 +5,5% USD/CNY 6,8591 +0,1% 6,8535 6,8444 +5,4% USD/CNH 6,8675 +0,0% 6,8672 6,8562 +5,4% USD/HKD 7,8491 -0,0% 7,8494 7,8493 +0,5% AUD/USD 0,7395 +0,1% 0,7386 0,7393 -5,4% NZD/USD 0,6729 +0,0% 0,6728 0,6741 -5,2% Bitcoin BTC/USD 6.977,59 +0,8% 6.919,71 7.073,95 -48,9%

Der Dollar zeigte zu Wochenbeginn weiter Stärke. Der WSJ-Dollar-Index gewann 0,2 Prozent und stieg auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen. Der Dollar profitiert laut Marktteilnehmern von den soliden US-Konjunkturdaten der vergangenen Woche und der Entwicklung im Handelsstreit. Die meisten Analysten sehen die USA in dem Handelskonflikt mit China in der besseren Position, da die US-Wirtschaft deutlich weniger exportabhängig ist als die chinesische. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1555 Dollar und damit knapp unter dem Niveau vom Freitagabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,05 69,01 +0,1% 0,04 +16,9% Brent/ICE 73,94 73,75 +0,3% 0,19 +15,2%

Die Ölpreise legten mit den geplanten Sanktionen für den iranischen Öl- und Energiesektor zeitweise kräftig zu, gaben im Verlauf jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Diese könnten eine Million Barrel der täglichen Fördermenge von 2,5 Millionen Barrel des Irans blockieren. Dazu kamen noch Berichte, dass die saudi-arabische Ölförderung im Juli überraschend zurückgegangen sei. Ein Barrel der US-Sorte WTI verteuerte sich zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 69,01 Dollar. Brent stieg um 0,7 Prozent auf 73,75 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,61 1.207,64 +0,2% +2,97 -7,1% Silber (Spot) 15,36 15,30 +0,3% +0,05 -9,3% Platin (Spot) 827,35 822,00 +0,7% +5,35 -11,0% Kupfer-Future 2,73 2,72 0% 0 -18,4%

Der festere Dollar setzte den Goldpreis etwas unter Druck. Die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.218 Dollar. Das Edelmetall hat die vergangenen vier Handelswochen jeweils mit einem Abschlag beendet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

BEZIEHUNGEN KANADA-SAUDI-ARABIEN

Die diplomatische Krise zwischen Saudi-Arabien und Kanada spitzt sich zu: Die staatliche saudische Fluglinie Saudia Airlines kündigte an, alle Flüge von und nach Toronto zu stoppen. Zuvor hatte Riad bereits erklärt, den kanadischen Botschafter auszuweisen, seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurückzurufen sowie die Geschäftsbeziehungen und akademischen Programme zwischen beiden Ländern einzufrieren. Hintergrund ist Kritik aus Kanada an einer neuen Welle von Festnahmen von Frauen- und Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien.

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Juni -1,2% (PROGNOSE: -1,5%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni -3,0% gg Vorjahr

Konsumneigung Juni 49,9%

Konsumneigung Juni -5,3 Pkt gg Vorjahr

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Juli +5,7% gg Vorjahr (PROG +5,4%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +4,5% gg Vorjahr

ALCOA

hat eine Befreiung von den Strafzöllen für aus Kanada importiertes Aluminium beantragt. Der größte US-Aluminiumproduzent stellt dort eine Rohform des Metalls her, das dann in einem US-Werk zu Blech für Getränkedosen verarbeitet wird. Der Konzern hatte im Juli seine Gewinnprognose für das laufende Jahr mit Verweis auf die durch den Strafzoll gestiegenen Kosten gesenkt.

FACEBOOK

hat bei einigen großen US-Banken sensible Kundendaten angefragt. Der Online-Dienst habe Gespräche mit Banken wie JP Morgan, Citibank und Chase geführt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Finanzkreisen. Demnach will Facebook etwa mithilfe von Informationen über Transaktionen, den Kontostand und den genauen Ort von Einkäufen der Nutzer neue Dienste in seinem Messenger anbieten.

