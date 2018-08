Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA haben harte, einseitige Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Die am Dienstag um 06.01 Uhr MESZ wieder eingesetzten Sanktionen richten sich gegen Irans Zugang zu US-Banknoten und wichtige Bereiche der iranischen Industrie wie den Automobilsektor und den Export von Metallen, Agrarprodukten und Teppichen. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran beschlossen und die Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen angekündigt. Kurz vor dem Inkrafttreten neuer US-Sanktionen gegen den Iran hat der iranische Präsident Hassan Ruhani der Regierung in Washington laut AFP "psychologische Kriegsführung" vorgeworfen. "Sie wollen einen psychologischen Krieg gegen die iranische Nation führen und das Volk spalten", sagte Ruhani. Die Kombination aus neuen US-Sanktionen und gleichzeitigem Verhandlungsangebot von US-Präsident Donald Trump nannte Ruhani "unsinnig". Trump hat seine Bereitschaft zu einer neuen internationalen Vereinbarung mit Teheran unterstrichen. Das neue Abkommen müsse "umfassender" als die Atom-Vereinbarung von 2015 sein und das Raketenprogramm sowie die iranische "Unterstützung des Terrorismus" einschließen, erklärte Trump.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Halbjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H/18 ggVj Zahl 1H/17 Umsatz Konzern 3.536 +1% 3 3.513 Organisches Wachstum 6,3 -- 2 3,3 EBIT vor Sondereffekten 578 +3% 4 561 Ergebnis nach Steuern/Dritten 400 +3% 3 388 Ergebnis je Aktie 1,74 +2% 5 1,71

SCHAEFFLER (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 3.609 +4% 5 3.472 EBIT 391 +9% 5 358 Ergebnis nSt und Dritten 247 +20% 3 206 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,37 +19% 3 0,31

ZALANDO (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.362 +24% 9 1.101 EBIT bereinigt 93 +13% 6 82 EBIT 85 +11% 5 76 Ergebnis nach Steuern 55 +15% 5 47 Ergebnis je Aktie 0,23 +21% 6 0,19

Weitere Termine:

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1H

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 2Q

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

11:00 DE/Fintech Group AG, HV

17:40 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Juni saisonbereinigt PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Juni Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,8 Mrd Euro zuvor: +20,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +21,9 Mrd Euro zuvor: +12,6 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.852,00 0,07 Nikkei-225 22.635,82 0,57 Schanghai-Composite 2.742,70 1,39 DAX 12.598,21 -0,14 DAX-Future 12.596,50 -0,28 XDAX 12.603,98 -0,29 MDAX 26.892,32 0,05 TecDAX 2.938,57 0,47 EuroStoxx50 3.483,30 0,03 Stoxx50 3.132,95 -0,10 Dow-Jones 25.502,18 0,16 S&P-500-Index 2.850,40 0,35 Nasdaq-Comp. 7.859,68 0,61 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,27% +22

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,39 -0,04 USA 2 Jahre 2,65 2,65 0,76 USA 10 Jahre 2,94 2,94 0,53 Japan 2 Jahre -0,11 -0,12 0,03 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem volatilen Handel wie am Vortag rechnen Händler. Die neuen Sanktionen der USA gegen den Iran unterstrichen deren aktuelle Unberechenbarkeit und führten dem Markt vor Augen, dass er auch in Sachen China-USA-Zölle jederzeit mit neuen Aussagen rechnen müsse. Positiv sei aber, dass die Wall Street nur noch kurz vor einem neuen Allzeithoch stehe, heißt es im Handel. Vor allem im Fokus der Marktteilnehmer stehen Konjunkturdaten mit der deutschen Industrieproduktion. Denn nach dem am Vortag gemeldeten massiven Einbruch der Auftragseingänge wollen Anleger sicherstellen, dass es nicht auch bei den harten Fakten Probleme gibt. "Sollte sich am Markt die Meinung durchsetzen, dass die Konjunktur ihr Top überschritten hat, ist der Weg nach unten für die Aktienmärkte frei", sagte ein Händler. Auch die Signale des Rentenmarktes könnten in dieser Richtung interpretiert werden. Daneben steht auch die Berichtssaison im Blick.

Rückblick: Kaum verändert - Händler sprachen von einem ideenlosen Geschäft. Hauptthema blieb der Handelsstreit zwischen den USA und China und die damit verbundene Unsicherheit. HSBC (-1 Prozent) hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Allerdings lag die Kernkapitalquote knapp unterhalb der Markterwartung. Trotz besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen verloren Monte dei Paschi di Siena (MPS) 2,5 Prozent. Goldman bemängelte, dass die Bank unter Gebührendruck stehe, auch habe sich die Kernkapitalquote deutlich verschlechtert. PostNL verloren 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen das obere Ende der Prognosespanne für den Betriebsgewinn 2018 gesenkt hatte. Die Gewinnwarnung von Spire Healthcare (-21,8 Prozent) drückte die Aktie von Rhön-Klinikum um 6,6 Prozent. Semperit büßten 3,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte wegen einer Wertberichtigung eine Gewinnwarnung ausgegeben.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Als sehr negativ für Linde (minus 7,5 Prozent) werteten Händler die Warnung vor weiteren Fusionshürden mit Praxair. Mit der möglichen Abspaltung weiterer Unternehmensteile dürften die Ziele der Fusion verfehlt werden, so ein Analyst mit Blick auf die zu erzielenden Synergien. Der Automobilzulieferer Stabilus (+2,9 Prozent) hat im dritten Geschäftsquartal dank einer starken Nachfrage besonders in Asien sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Gebremst wurde das Unternehmen allerdings von negativen Währungseffekten. Am Ausblick für das Geschäftsjahr hielt die im SDAX notierte Stabilus fest. Sehr gut kamen auch die Halbjahreszahlen von Hypoport an. Das Unternehmen erzielte das stärkste Umsatzwachstum seit dem Börsengang. Die Aktie gewann 6,7 Prozent. Für Xing ging es nach Zahlenausweis um 4,1 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen seien solide und lägen etwas über den Erwartungen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem Aufschlag haben sich Alstria Office gezeigt. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr operativ mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und die Jahresprognose angehoben. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher getaxt. Patrizia Immobilien wurden 3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hat das Periodenergebnis im ersten Halbjahr auf 50,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Gestützt wurde das Sentiment vom positiven Verlauf der US-Berichtssaison. Bislang haben 80 Prozent der Quartalsausweise von Unternehmen aus dem S&P-500 die Erwartungen übertroffen. Allerdings verhinderte der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China einen deutlicheren Anstieg. Die Praxair-Aktie fiel um 3,8 Prozent. Linde und Praxair stehen bei ihrer Fusion vor unerwarteten Kartellauflagen aus den USA. Um die Fusion zu retten, müssen Linde und Praxair noch mehr Geschäfte verkaufen als bisher in Aussicht gestellt. Am Wochenende hatte Berkshire Hathaway starke Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie gewann 2,9 Prozent. Cisco gewannen 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat einen Patentstreit mit Wettbewerber Arista Networks beigelegt und erhält 400 Millionen US-Dollar.

Am Anleihemarkt stiegen die Notierungen leicht. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 2,94 Prozent. Der Blick sei auf die Auktionen im Wochenverlauf gerichtet, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1557 +0,0% 1,1551 1,1559 EUR/JPY 128,67 -0,0% 128,69 128,82 EUR/CHF 1,1514 -0,0% 1,1514 1,1524 EUR/GBR 0,8928 +0,0% 0,8926 0,8931 USD/JPY 111,34 -0,1% 111,40 111,44 GBP/USD 1,2944 +0,0% 1,2944 1,2942 Bitcoin BTC/USD 6.972,37 +0,8% 6.919,71 6.974,65

