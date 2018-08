DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die USA haben harte, einseitige Sanktionen gegen den Iran wieder in Kraft gesetzt. Die am Dienstag um 06.01 Uhr MESZ wieder eingesetzten Sanktionen richten sich gegen Irans Zugang zu US-Banknoten und wichtige Bereiche der iranischen Industrie wie den Automobilsektor und den Export von Metallen, Agrarprodukten und Teppichen. US-Präsident Donald Trump hatte im Mai den Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran beschlossen und die Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen angekündigt. Kurz vor dem Inkrafttreten neuer US-Sanktionen gegen den Iran hat der iranische Präsident Hassan Ruhani der Regierung in Washington laut AFP "psychologische Kriegsführung" vorgeworfen. "Sie wollen einen psychologischen Krieg gegen die iranische Nation führen und das Volk spalten", sagte Ruhani. Die Kombination aus neuen US-Sanktionen und gleichzeitigem Verhandlungsangebot von US-Präsident Donald Trump nannte Ruhani "unsinnig". Trump hat seine Bereitschaft zu einer neuen internationalen Vereinbarung mit Teheran unterstrichen. Das neue Abkommen müsse "umfassender" als die Atom-Vereinbarung von 2015 sein und das Raketenprogramm sowie die iranische "Unterstützung des Terrorismus" einschließen, erklärte Trump.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BEIERSDORF (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Halbjahr 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 1H 1H/18 ggVj Zahl 1H/17 Umsatz Konzern 3.536 +1% 3 3.513 Organisches Wachstum 6,3 -- 2 3,3 EBIT vor Sondereffekten 578 +3% 4 561 Ergebnis nach Steuern/Dritten 400 +3% 3 388 Ergebnis je Aktie 1,74 +2% 5 1,71

SCHAEFFLER (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 3.609 +4% 5 3.472 EBIT 391 +9% 5 358 Ergebnis nSt und Dritten 247 +20% 3 206 Ergebnis je Vorzugsaktie 0,37 +19% 3 0,31

ZALANDO (08:00 Uhr)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum zweiten Quartal 2018 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj Zahl 2Q17 Umsatz 1.362 +24% 9 1.101 EBIT bereinigt 93 +13% 6 82 EBIT 85 +11% 5 76 Ergebnis nach Steuern 55 +15% 5 47 Ergebnis je Aktie 0,23 +21% 6 0,19

Weitere Termine:

07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 1H

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/SGL Carbon SE, Ergebnis 1H

07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 2Q

08:00 DE/secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, Ergebnis 3Q

11:00 DE/Fintech Group AG, HV

17:40 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1H

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Juni saisonbereinigt PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: +2,6% gg Vm 08:00 Handels- und Leistungsbilanz Juni Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +19,8 Mrd Euro zuvor: +20,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +21,9 Mrd Euro zuvor: +12,6 Mrd Euro

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt.

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.852,00 0,07 Nikkei-225 22.635,82 0,57 Schanghai-Composite 2.742,70 1,39 DAX 12.598,21 -0,14 DAX-Future 12.596,50 -0,28 XDAX 12.603,98 -0,29 MDAX 26.892,32 0,05 TecDAX 2.938,57 0,47 EuroStoxx50 3.483,30 0,03 Stoxx50 3.132,95 -0,10 Dow-Jones 25.502,18 0,16 S&P-500-Index 2.850,40 0,35 Nasdaq-Comp. 7.859,68 0,61 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,27% +22

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,60 -0,60 0,02 Deutschland 10 Jahre 0,39 0,39 -0,04 USA 2 Jahre 2,65 2,65 0,76 USA 10 Jahre 2,94 2,94 0,53 Japan 2 Jahre -0,11 -0,12 0,03 Japan 10 Jahre 0,11 0,10 0,06

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem volatilen Handel wie am Vortag rechnen Händler. Die neuen Sanktionen der USA gegen den Iran unterstrichen deren aktuelle Unberechenbarkeit und führten dem Markt vor Augen, dass er auch in Sachen China-USA-Zölle jederzeit mit neuen Aussagen rechnen müsse. Positiv sei aber, dass die Wall Street nur noch kurz vor einem neuen Allzeithoch stehe, heißt es im Handel. Vor allem im Fokus der Marktteilnehmer stehen Konjunkturdaten mit der deutschen Industrieproduktion. Denn nach dem am Vortag gemeldeten massiven Einbruch der Auftragseingänge wollen Anleger sicherstellen, dass es nicht auch bei den harten Fakten Probleme gibt. "Sollte sich am Markt die Meinung durchsetzen, dass die Konjunktur ihr Top überschritten hat, ist der Weg nach unten für die Aktienmärkte frei", sagte ein Händler. Auch die Signale des Rentenmarktes könnten in dieser Richtung interpretiert werden. Daneben steht auch die Berichtssaison im Blick.

Rückblick: Kaum verändert - Händler sprachen von einem ideenlosen Geschäft. Hauptthema blieb der Handelsstreit zwischen den USA und China und die damit verbundene Unsicherheit. HSBC (-1 Prozent) hat im ersten Halbjahr bei steigenden Einnahmen auch das Nettoergebnis leicht gesteigert. Allerdings lag die Kernkapitalquote knapp unterhalb der Markterwartung. Trotz besser als erwartet ausgefallener Geschäftszahlen verloren Monte dei Paschi di Siena (MPS) 2,5 Prozent. Goldman bemängelte, dass die Bank unter Gebührendruck stehe, auch habe sich die Kernkapitalquote deutlich verschlechtert. PostNL verloren 6,7 Prozent, nachdem das Unternehmen das obere Ende der Prognosespanne für den Betriebsgewinn 2018 gesenkt hatte. Die Gewinnwarnung von Spire Healthcare (-21,8 Prozent) drückte die Aktie von Rhön-Klinikum um 6,6 Prozent. Semperit büßten 3,4 Prozent ein. Das Unternehmen hatte wegen einer Wertberichtigung eine Gewinnwarnung ausgegeben.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Als sehr negativ für Linde (minus 7,5 Prozent) werteten Händler die Warnung vor weiteren Fusionshürden mit Praxair. Mit der möglichen Abspaltung weiterer Unternehmensteile dürften die Ziele der Fusion verfehlt werden, so ein Analyst mit Blick auf die zu erzielenden Synergien. Der Automobilzulieferer Stabilus (+2,9 Prozent) hat im dritten Geschäftsquartal dank einer starken Nachfrage besonders in Asien sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert. Gebremst wurde das Unternehmen allerdings von negativen Währungseffekten. Am Ausblick für das Geschäftsjahr hielt die im SDAX notierte Stabilus fest. Sehr gut kamen auch die Halbjahreszahlen von Hypoport an. Das Unternehmen erzielte das stärkste Umsatzwachstum seit dem Börsengang. Die Aktie gewann 6,7 Prozent. Für Xing ging es nach Zahlenausweis um 4,1 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen seien solide und lägen etwas über den Erwartungen, hieß es.

XETRA-NACHBÖRSE

Mit einem Aufschlag haben sich Alstria Office gezeigt. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr operativ mehr verdient und umgesetzt als im Vorjahreszeitraum und die Jahresprognose angehoben. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 1,5 Prozent höher getaxt. Patrizia Immobilien wurden 3 Prozent höher gestellt. Das Unternehmen hat das Periodenergebnis im ersten Halbjahr auf 50,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Gestützt wurde das Sentiment vom positiven Verlauf der US-Berichtssaison. Bislang haben 80 Prozent der Quartalsausweise von Unternehmen aus dem S&P-500 die Erwartungen übertroffen. Allerdings verhinderte der weiter schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China einen deutlicheren Anstieg. Die Praxair-Aktie fiel um 3,8 Prozent. Linde und Praxair stehen bei ihrer Fusion vor unerwarteten Kartellauflagen aus den USA. Um die Fusion zu retten, müssen Linde und Praxair noch mehr Geschäfte verkaufen als bisher in Aussicht gestellt. Am Wochenende hatte Berkshire Hathaway starke Geschäftszahlen vorgelegt. Die Aktie gewann 2,9 Prozent. Cisco gewannen 1,1 Prozent. Das Unternehmen hat einen Patentstreit mit Wettbewerber Arista Networks beigelegt und erhält 400 Millionen US-Dollar.

Am Anleihemarkt stiegen die Notierungen leicht. Die Zehnjahresrendite sank um 1 Basispunkt auf 2,94 Prozent. Der Blick sei auf die Auktionen im Wochenverlauf gerichtet, hieß es.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.15 Uhr EUR/USD 1,1557 +0,0% 1,1551 1,1559 EUR/JPY 128,67 -0,0% 128,69 128,82 EUR/CHF 1,1514 -0,0% 1,1514 1,1524 EUR/GBR 0,8928 +0,0% 0,8926 0,8931 USD/JPY 111,34 -0,1% 111,40 111,44 GBP/USD 1,2944 +0,0% 1,2944 1,2942 Bitcoin BTC/USD 6.972,37 +0,8% 6.919,71 6.974,65

Der Dollar zeigte zu Wochenbeginn weiter Stärke. Der WSJ-Dollar-Index gewann 0,2 Prozent und stieg auf den höchsten Stand seit rund zwei Wochen. Der Dollar profitiert laut Marktteilnehmern von den soliden US-Konjunkturdaten der vergangenen Woche und der Entwicklung im Handelsstreit. Die meisten Analysten sehen die USA in dem Handelskonflikt mit China in der besseren Position, da die US-Wirtschaft deutlich weniger exportabhängig ist als die chinesische. Zudem stützt der Protektionismus auch grundsätzlich den Greenback. Der Euro lag im späten US-Handel bei 1,1555 Dollar und damit knapp unter dem Niveau vom Freitagabend.

Während das Euro-Dollar-Paar am Morgen seitwärts, erholt sich die türkische Lira etwas von ihren zuvor markierten abermaligen Allzeittiefs. Die Notenbank hat versucht, die Landeswährung zu stützen. Sie hatte ihre Reserven an ausländischen Währungen reduziert. Die Notenbank senkte zudem die Mindestreserveanforderungen für Banken. Offenbar bemühe sich die Notenbank, ihre Eigenständigkeit unter Beweis zu stellen, nachdem Präsident Erdogan zuletzt Zweifel daran genährt und Vertrauen zerstört hatte.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,06 69,01 +0,1% 0,05 +16,9% Brent/ICE 73,97 73,75 +0,3% 0,22 +15,3%

Die Ölpreise legten mit den geplanten Sanktionen für den iranischen Öl- und Energiesektor zeitweise kräftig zu, gaben im Verlauf jedoch einen Teil der Gewinne wieder ab. Diese könnten eine Million Barrel der täglichen Fördermenge von 2,5 Millionen Barrel des Irans blockieren. Dazu kamen noch Berichte, dass die saudische Ölförderung im Juli überraschend zurückgegangen sei. WTI verteuerte sich zum US-Settlement um 0,8 Prozent auf 69,01 Dollar. Brent stieg um 0,7 Prozent auf 73,75 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.210,40 1.207,64 +0,2% +2,76 -7,1% Silber (Spot) 15,35 15,30 +0,3% +0,05 -9,4% Platin (Spot) 826,50 822,00 +0,5% +4,50 -11,1% Kupfer-Future 2,74 2,72 0% 0 -18,4%

Der festere Dollar setzte den Goldpreis etwas unter Druck. Die Feinunze fiel zum US-Settlement um 0,4 Prozent auf 1.218 Dollar. Das Edelmetall hat die vergangenen vier Handelswochen jeweils mit einem Abschlag beendet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

BEZIEHUNGEN KANADA-SAUDI-ARABIEN

Die diplomatische Krise zwischen Saudi-Arabien und Kanada spitzt sich zu: Die staatliche saudische Fluglinie Saudia Airlines kündigte an, alle Flüge von und nach Toronto zu stoppen. Zuvor hatte Riad bereits erklärt, den kanadischen Botschafter auszuweisen, seinen eigenen Botschafter aus Kanada zurückzurufen sowie die Geschäftsbeziehungen und akademischen Programme zwischen beiden Ländern einzufrieren. Hintergrund ist Kritik aus Kanada an einer neuen Welle von Festnahmen von Frauen- und Menschenrechtsaktivisten in Saudi-Arabien.

GELDPOLITIK AUSTRALIEN

Zentralbank hält Cash Rate Zielsatz unverändert bei 1,50%

KONJUNKTUR JAPAN

Ausgaben privater Haushalte Juni -1,2% (PROGNOSE: -1,5%) gg Vorjahr

Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Juni -3,0% gg Vorjahr

Konsumneigung Juni 49,9%

Konsumneigung Juni -5,3 Pkt gg Vorjahr

INFLATION PHILIPPINEN

Verbraucherpreise Juli +5,7% gg Vorjahr (PROG +5,4%)

Verbraucherpreise Kernrate Juli +4,5% gg Vorjahr

HILFSZAHLUNGEN GRIECHENLAND

Griechenland hat am Montag die letzte Kredittranche aus dem laufenden Hilfsprogramm erhalten. Athen habe am Montag die Summe von 15 Milliarden Euro überwiesen bekommen, teilte der Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, mit. Das dritte griechische Hilfsprogramm des Euro-Rettungsfonds ESM endet am 20. August. Es hat ein Gesamtvolumen von 86 Milliarden Euro.

INFLATION NIEDERLANDE

Inflationsrate Juli 2,1% - CBS

Inflationsrate Juni war 1,7% - CBS

AIRBUS

Der Flugzeugbauer hat von den auf der Luftfahrtmesse in Farnborough vereinbarten Aufträgen im Juli erst acht tatsächlich verbucht. Während der Messe hatte Airbus Aufträge in Milliardenhöhe bekanntgegeben

ALSTRIA OFFICE REIT

Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 3,1 Prozent auf 96,2 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (FFO) legte um 2,6 Prozent auf 58,1 Millionen Euro zu. Die FFO-Marge ging auf 60,3 von 60,6 Prozent zurück. Der Nettogewinn sank zwar auf 62,5 (78,6) Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum hatte Alstria Office allerdings einen einmaligen Verkaufsgewinn in Höhe von 23,3 Millionen Euro verbucht. Für 2018 erwartet das SDAX-Unternehmen jetzt einen Umsatz von 190 Millionen Euro und einen FFO in Höhe von 113 Millionen Euro. Bislang hatte Alstria Einnahmen von 187 Millionen und einen FFO von 110 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

COMMERZBANK

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Erträge vor Risikovorsorge 2.221 +8% 2.175 +5% 2.064 Zinsüberschuss 1.162 +16% 1.079 +7% 1.004 Risikovorsorge 84 -50% 101 -40% 167 Provisionsüberschuss 765 -2% 780 +0,1% 779 Verwaltungsaufwand 1.748 +2% 1.734 +1% 1.718 Operatives Ergebnis 389 +117% 340 +90% 179 Ergebnis vor Steuern 389 -- 340 -- -628 Ergebnis nach Steuern/Dritten 272 -- 225 -- -640 Ergebnis je Aktie* 0,22 -- 0,19 -- -0,51

-alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

DEUTSCHE POST

BERICHTET PROG PROG 2. QUARTAL 2Q18 ggVj 2Q18 ggVj 2Q17 Umsatz 15.026 +1,4% 15.064 +1,7% 14.813 EBIT 747 -11% 765 -9,1% 841 Ergebnis nSt und Dritten 516 -14% 483 -20% 602 Ergebnis je Aktie unverwässert 0,42 -16% 0,40 -20% 0,50 Umsatz Post-eCommerce-Parcel 4.410 +3,4% 4.389 +2,9% 4.267 Umsatz Express 4.046 +7,9% 4.000 +6,7% 3.750 Umsatz Forwarding/Freight 3.702 +2,5% 3.701 +2,5% 3.612 Umsatz Supply Chain 3.212 -8,6% 3.204 -8,8% 3.515 EBIT Post-eCommerce-Parcel 108 -58% 118 -54% 260 EBIT Express 517 +10% 519 +11% 469 EBIT Forwarding/Freight 105 +57% 91 +36% 67 EBIT Supply Chain 128 +3,2% 126 +1,2% 124

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

HEIDELDRUCK

Die Heidelberger Druckmaschinen AG ist dank hoher Nachfrage nach dem neuen Subskriptionsmodell mit Schwung in ihr neues Geschäftsjahr gestartet und sieht sich auf Kurs für die Ziele 2018/19. Der Auftragseingang wuchs im ersten Quartal um 6 Prozent auf 665 Millionen Euro. Der Auftragsbestand wuchs auch aufgrund von Subskriptionsverträgen insbesondere im Lebenszyklusgeschäft um 18 Prozent auf 714 Millionen Euro.

PATRIZIA IMMOBILIEN

hat ihr Periodenergebnis im ersten Halbjahr auf 50,2 Millionen Euro mehr als verdoppelt. Damit legte der Gewinn unter dem Strich ähnlich stark zu wie das operative Ergebnis, über das der Immobilienkonzern bereits Ende Juli berichtet hatte. Letzteres erreichte 72,5 Millionen Euro, ein Anstieg um 107 Prozent, wie Patrizia nun nochmals mitteilte. Das betreute Immobilienvermögen erhöhte sich im Vergleich zu 2017 um 81 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro.

UNIPER

BERICHTET PROG PROG 1H 1H18 ggVj 1H18 ggVj 1H17 Umsatz 35.968 -4% -- -- 37.305 EBITDA bereinigt 940 -25% 900 -28% 1.253 EBIT bereinigt 601 -35% 578 -38% 930 Ergebnis nach Steuern/Dritten -546 -- -- -- 967 Ergebnis je Aktie -1,49 -- -- -- 2,64

- alle Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

ZALANDO

will für bis zu 90 Millionen Euro weitere eigene Aktien zurückkaufen. Wie der Online-Versandhändler für Schuhe und Mode mitteilte, dient der Rückkauf zur Absicherung bzw. Bedienung von Zahlungsverpflichtungen aus dem geplanten neuen Langfrist-Vergütungsprogramm für den Vorstand (Long-Term Incentive 2018).

ALCOA

hat eine Befreiung von den Strafzöllen für aus Kanada importiertes Aluminium beantragt. Der größte US-Aluminiumproduzent stellt dort eine Rohform des Metalls her, das dann in einem US-Werk zu Blech für Getränkedosen verarbeitet wird. Der Konzern hatte im Juli seine Gewinnprognose für das laufende Jahr mit Verweis auf die durch den Strafzoll gestiegenen Kosten gesenkt.

FACEBOOK

hat bei einigen großen US-Banken sensible Kundendaten angefragt. Der Online-Dienst habe Gespräche mit Banken wie JP Morgan, Citibank und Chase geführt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Finanzkreisen. Demnach will Facebook etwa mithilfe von Informationen über Transaktionen, den Kontostand und den genauen Ort von Einkäufen der Nutzer neue Dienste in seinem Messenger anbieten.

