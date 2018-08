Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-07 / 07:45 *Instone erwirbt Grundstück in Leipzig mit Entwicklungspotenzial für rund 210 Wohnungen * *- *_Erwartetes Verkaufsvolumen von rund 70 Millionen Euro_ _- Attraktive Eigentumswohnungen mit insgesamt rund 14.500 Quadratmeter Wohnfläche geplant _ _- Voraussichtlicher Baubeginn Anfang 2020_ *Essen/Leipzig, den 07. August 2018: *Instone Real Estate hat ein rund 9.400 Quadratmeter großes Grundstück in zentraler Lage in Leipzig erworben und setzt damit seinen Wachstumskurs plangemäß fort. Der börsennotierte Wohnentwickler beabsichtigt, bis zu 210 Eigentumswohnungen auf dem Areal zu entwickeln. Hierfür wird mit einem Verkaufsvolumen von rund 70 Millionen Euro gerechnet. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Andreas Rühle, COO der Instone Real Estate für die Region Sachsen: "Das Grundstück verfügt über Entwicklungspotenzial für rund 14.500 Quadratmeter Wohnfläche in zentrumsnaher Lage in einem der dynamischsten Stadtteile Leipzigs. Hier können wir unsere Expertise als Wohnentwickler hervorragend einbringen. In den kommenden Jahren wird an dieser Stelle ein attraktives Wohnquartier entstehen, das den lokalen Wohnungsmarkt bereichert. Wir gehen davon aus, dass wir Anfang 2020 mit den Baumaßnahmen beginnen werden. Damit fügt sich das Projekt zeitlich sehr gut in die Wachstumspläne der Instone Real Estate ein." Torsten Kracht, CSO der Instone Real Estate Group, ergänzt: "Leipzig hat sich aus wirtschaftlicher Sicht in den vergangenen Jahren äußerst positiv entwickelt. Die Bevölkerung wächst stetig, von derzeit 590.000 auf bis zu 722.000 Einwohner im Jahr 2030." Kracht weiter: "Um die Wohnraumversorgung sicherzustellen, müssten gemäß einer städtischen Prognose bis 2030 rund 60.000 neue Wohnungen gebaut werden. Mit unseren aktuellen Projekten in Leipzig, dazu gehört auch die Heeresbäckerei, können wir einen kleinen Beitrag dazu leisten." *Über Instone Real Estate (IRE)* Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. März 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,4 Milliarden und mehr als 8.000 Einheiten. Instone ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. *Pressekontakt Instone Real Estate* c/o RUECKERCONSULT GmbH Franziska Jenkel Wallstraße 16 10179 Berlin Tel.: 030 2844987-61 Fax: 030 2844987-99 E-Mail: instone@rueckerconsult.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Instone Real Estate Group N.V. Schlagwort(e): Immobilien 2018-08-07 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Instone Real Estate Group N.V. Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland Telefon: +49 201 453 550 E-Mail: ir@instone.de Internet: www.instone.de ISIN: NL0012757355 WKN: A2JCTW Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 711307 2018-08-07

