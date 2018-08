flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold kommt einfach nicht von der Stelle. Jeder Erholungsversuch der letzten Handelstage wurde verkauft. An den Terminmärkten, so auch an der COMEX, die zur CME-Group gehört, haben die Short-Positionen des CFTC-Berichts-Segmentes "Money Managers" mittlerweile eine Gesamtgröße erreicht, die es zuletzt im Jahr 2006 zu erfassen gab. Hier besteht folglich jederzeit die Möglichkeit eines "Short Squeeze".

Zur Charttechnik: Maßgeblich zur Ermittlung der nächsten Auf- und Abwärtssequenzen wäre der längerfristige Kursverlauf vom letzten übergeordneten Verlaufstief des 10. Juli 2017 bei 1.204,97 US-Dollar und das Jahreshoch vom 25. Januar 2018 bei 1.366,15 US-Dollar heranzuziehen. Demnach kämen die Widerstände bei 1.243/1.267/1.286 und 1.305 US-Dollar in Betracht. Die Unterstützungen wären bei den Marken von 1.205 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 1.167/1.144 und 1.105 US-Dollar zu ermitteln. Ein langfristiges Verlaufstief stammt zudem vom 15. Dezember 2016 bei 1.122,82 US-Dollar.

