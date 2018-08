Trotz des Gegenwinds durch den stärkeren Euro stieg der Umsatz im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 4,9 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, wie Schaeffler am Dienstag in Herzogenaurach mitteilte. Ohne Währungseffekte wäre der Erlös dank deutlicher Zuwächse in allen drei Unternehmensbereichen um fast 8 Prozent ...

