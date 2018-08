IRW-PRESS: Rock Tech Lithium Inc.: Rock Tech Lithium Neue Research- & Analysten-Berichte

Rock Tech Lithium - Neue Research- & Analysten-Berichte

7. August 2018

Liebe Aktionäre,

ich möchte Sie gerne darauf hinweisen, dass in den letzten Wochen einige Research-Updates zu Rock Tech Lithium veröffentlicht wurden (siehe die Links unten) - inklusive einer gestern veröffentlichten Initial Coverage Note der Edison Group. Diese Analysen fassen unsere derzeitige Positionierung im Lithium-Markt und unser erhebliches Kurs-Aufwärtspotenzial sehr gut zusammen. Operativ sind wir voll im Plan, vor allem mit der Entwicklung unseres Kernprojektes Georgia Lake in Richtung Produktion. Sobald wir die Ergebnisse unserer ersten Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) zu diesem Hard-Rock Projekt veröffentlichen, werden die Analysten ihre Kursziele weiter verfeinern - dann basierend auf dem berechneten Wert (dem Net Present Value) von Georgia Lake.

Leider spiegeln die jüngsten Aktienkursbewegungen der börsennotierten Lithium-Unternehmen - in den vergangenen Wochen auch unser Rock-Tech-Aktienkurs - nicht die Fortschritte wider, die die Branche und insbesondere wir gemacht haben und in den kommenden Wochen machen werden. In frühen Phasen der Implementierung neuer Technologien zeigen sich oft hohe Volatilitäten. Aber in der Realität beobachten wir bereits jetzt immer stärkere Konvergenzen der Branchen Bergbau, Chemie, Auto und Energie im Bereich der Batterietechnik. Die Batterie auf Lithium-Basis (sowohl Lithium-Ionen- als auch Festkörper-Batterien, die über 20% mehr Lithium enthalten als heutige Lithium-Ionen-Batterien!) wird all diese Branchen revolutionieren - vom Elektroauto über Ladestationen bis zur Speicherung von großen Mengen Strom aus regenerativen Energien - und Rock Tech ist bestens positioniert, um von diesen Veränderungen zu profitieren.

Mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche und erholsame Sommerzeit,

"Dirk Harbecke "

Dirk Harbecke

Chairman of the Board of Directors

Aktuelle Research-Berichte:

Edison:

https://gallery.mailchimp.com/988ac46e5e397c3c882adf689/files/3020cb c8-6384-403e-9a9b-470507d0629b/Edison_Investment_Research_August_6_2 018.01.pdf

First Berlin:

https://gallery.mailchimp.com/988ac46e5e397c3c882adf689/files/cf70db 8a-5db3-40c8-88b4-56ba6575ad3a/First_Berlin_Equity_Research_July_23_ 2018.01.pdf

GBC AG:

https://gallery.mailchimp.com/988ac46e5e397c3c882adf689/files/964644 2a-9cae-47f8-90cb-5aa201faa2a7/GBC_AG_Investment_Research_June_27_20 18.01.pdf

Für weitere Informationen:

Rock Tech Lithium Inc.

Brad Barnett: bbarnett@rocktechlithium.com

Chief Financial Officer

Telephone: +1 (778) 358-5200

Statements included in this announcement, including statements concerning our plans, intentions and expectations, which are not historical in nature are intended to be, and are hereby identified as, "forward-looking statements". Forward-looking statements may be identified by words including "anticipates", "believes", "intends", "estimates", "expects" and similar expressions. The Company cautions readers that forward-looking statements, including without limitation those relating to the Company's future operations and business prospects, are subject to certain risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those indicated in the forward-looking statements.

