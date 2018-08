Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für FMC nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Das zweite Quartal des Dialysespezialisten sei ordentlich verlaufen, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies sie auf wie erwartet ausgefallene Umsätze und den die Konsensschätzung leicht verfehlenden operativen Gewinn. Sie erwartet nun, dass die Geschäftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte an Dynamik zunimmt./ck/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-08-07/08:41

ISIN: DE0005785802