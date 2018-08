Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich im Juni etwas schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) sank sie gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten ein Minus von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Den für Mai zunächst gemeldeten Anstieg von 2,6 Prozent revidierten die Statistiker auf 2,4 Prozent. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im Juni um 2,5 (Mai: 3,0) Prozent.

Die Industrieproduktion im engeren Sinne nahm um 0,8 (plus 2,6) Prozent ab, wobei die Erzeugung von Vorleistungsgütern um ebenfalls 0,8 (plus 3,0 Prozent), die Produktion von Investitionsgütern um 0,6 (plus 0,9) Prozent und die Produktion von Konsumgütern um 1,6 (plus 6,0) Prozent sank. Die Bauproduktion verringerte sich um 3,2 (plus 2,5) Prozent, während die Energieerzeugung um 2,9 (0,9) Prozent stieg.

Für das zweite Quartal insgesamt ergab sich ein Anstieg der Produktion im produzierenden Gewerbe von 0,4 Prozent. Während die Industrieproduktion um 0,3 Prozent ausgeweitet wurde, gab es im Baugewerbe eine Zunahme von 1,6 Prozent.

