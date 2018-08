Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der BNP Paribas nach Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 79 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen. Die bereinigte Eigenkapitalverzinsung der französischen Banken sei wegen höherer Erträge und geringerer Kreditverluste im Jahresvergleich von 11,1 Prozent auf 11,5 Prozent gestiegen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte daher seine Schätzungen an. Die BNP, die solide Zahlen geliefert habe, bleibe sein "Top Pick" in Frankreich./ck/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-08-07/08:49

ISIN: FR0000131104