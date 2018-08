Jeder dritte Deutsche möchte gerne in Kryptowährungen investieren. Doch wie das funktioniert, ist nicht so ganz einfach. "We make Cryptos easy", sagt CVO Alexander Mardian. Bitcoin Corner will weltweit Filialen eröffnen, wo Kunden beraten werden und der Vertrieb vorangebracht wird. "Um das zu verwirklichen, starten wir jetzt mit einem ICO. Jeder kann investieren", sagt Alexander Bär (Head of Education).

