Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Zalando hat im zweiten Quartal dank eines aktiven Kundenwachstums mehr verdient und mehr umgesetzt. Bei der Prognose für das Gesamtjahr ist der Berliner Online-Modehändler vorsichtiger geworden: Er will die Spanne nun aber am unteren Ende erreichen.

Den Umsatz will das MDAX-Unternehmen mit einer Rate im unteren Ende der anvisierten Spanne von 20 bis 25 Prozent steigern, nach 23,4 Prozent im Vorjahr. Das bereinigte EBIT soll ebenfalls am unteren Ende der Bandbreite von 220 bis 270 Millionen Euro liegen - im Vorjahr waren es 215,1 Millionen Euro. Außerdem will Zalando weiter rund 350 Millionen Euro investieren.

Von April bis Juni stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) um knapp 15 Prozent auf 94,0 Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten blieben 51,8 Millionen Euro übrig, ein Anstieg von 9,3 Prozent.

Der Umsatz erhöhte sich um knapp 21 Prozent auf 1,33 Milliarden Euro

Der Nachsteuergewinn und der Umsatz blieben unter den Erwartungen der Analysten im Factset-Konsens, das bereinigte EBIT lag leicht darüber.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2018 02:28 ET (06:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.