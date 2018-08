Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ElringKlinger nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 8,40 Euro belassen. Beim Autozulieferer sei es im zweiten Quartal besser gelaufen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Dies gelte besonders für den Nafta-Raum. Das Vertrauen der Anleger in die Jahresziele dürfte steigen. Größeren Anpassungsbedarf bei den Markterwartungen sieht Asumendi aber nicht./ag/ajx Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-08-07/09:02

ISIN: DE0007856023