Es gibt bei Bahnanwendungen keine einfache Möglichkeit zur Nachbesserung im laufenden Betrieb und somit keinen Spielraum für Fehler. Die Elektronik muss funktionieren. Neben menschlichem Versagen und Systemabweichungen können vor allem auch Bauteilausfälle zu gefährlichen Zwischenfällen bei sicherheitskritischen Bahnanwendungen führen.

Entsprechend hoch sind die Anforderungen an die zur Versorgung der Systeme verwendeten Stromversorgungslösungen. Einerseits muss eine große Anzahl an allgemeinen Normen und Standards erfüllt werden. Zum anderen bestimmt die konkrete Anwendung die einzelnen spezifischen Anforderungen an die Stromversorgungsgeräte.

Normen und Standards

Ob große Temperaturschwankungen, Betauung, Stöße, Vibrationen, elektromagnetische Einflüsse, etc., elektrische Komponenten für die Bahnbranche müssen auch unter extremen Einsatzbedingungen sicher und zuverlässig funktionieren - und das dauerhaft, über Jahrzehnte.

