Nach dem positiven Quartal hält Schaeffler am Ausblick für 2018 fest, hat aber die Umsatzerwartung für das Industriesegment angehoben. Der Konzernumsatz stieg in den drei Monaten per Ende Juni um 4,9 Prozent auf rund 3,64 Milliarden Euro. Währungsbereinigt erzielte die Schaeffler AG ein Plus von 7,9 ...

