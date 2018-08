Hier geht's zum Video

Der DAX bewegte sich gestern in einer Handelsspanne von fast 200 Punkten. Er konnte sich zum Wochenauftakt nicht für eine klare Richtung entscheiden und wechselte mehrfach das Vorzeichen. Am Ende ging er 0,14 Prozent schwächer aus dem Handel. Marktidee: Linde Für Linde fing die Woche schlecht an. Die geplante Fusion mit dem US-Konzern Praxair könnte wegen Bedenken der US-Kartellbehörsen platzen. Das kam an der Börse alles andere als gut an. Die Linde-Aktie rutschte deutlich ab und war mit einem Minus von mehr als sieben Prozent schwächster DAX-Wert. Auch charttechnisch hat der Kursrutsch Konsequenzen.