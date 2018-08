Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Glaxosmithkline hat Iain Mackay, zurzeit Finanzchef bei der britischen Großbank HSBC, als neuen CFO gewonnen. Mackay soll Simon Dingemans ersetzen, der im nächsten Jahr in den Ruhestand geht. Wie die Glaxosmithkline plc mitteilte, soll Mackay am 14. Januar nächsten Jahres als designierter Finanzvorstand an Bord kommen. Den CFO-Posten formell übernehmen wird er am 1. April, wenn Dingemans seinen Posten abgibt. Mackay ist seit acht Jahren Finanzchef der HSBC Holdings plc.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/rio

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2018 02:50 ET (06:50 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.